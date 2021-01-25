吃buffet根本回不了本！饕客曝「老闆3地雷」：氣到吐血
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 08:18:04
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但也因為通常這類餐廳價格比較高，因此不少人都會討論「如何吃回本」的問題。近日，知名美食部落客《小乾倩倩遊戲的美食天堂》就揭露「吃到飽老闆的3地雷」，直呼只要有人踩了，老闆臉會馬上綠掉。
小乾倩倩遊戲的美食天堂表示，現在buffet在日常生活中是非常常見的，因為食材種類特別多，民眾想吃什麼就拿什麼，而對於老闆來說，只要有顧客去吃，他們肯定特別高興，因為他們心裡清楚，大部分人都是吃不回本的，不過，如果遇到這幾種客人，老闆可以說是非常不願意接待他們。一、網紅大胃王
就像現在很多網路上都會有經營頻道的大胃王，一頓飯可以吃掉五六個人的飯量，甚至更多，所以要是他們常常去吃自助buffet的話，老闆絕對是接一個客人賠好幾個。
二、狂拿不吃的人
自己並不是特別的能吃，但就什麼都想拿一點，於是每次去就先裝了一大盤之後，到了餐桌上卻不怎麼能吃，基本上很多食物都是吃一半就直接扔掉，雖然有些店家會祭出浪費食物的罰則，但多數店家為了維護聲譽跟生意，常常忍氣吞聲，所以就助長這一類客人的傲氣。
三、分工合作霸佔食物的人一起去吃buffet的人，有些人會分工合作，把餐廳當中他們覺得高檔、特別好吃的東西給霸佔著，一個人負責在原地等候，另外一個人負責運輸，然後還有人在餐桌上分配食物，將剛出爐的食物全部夾光，不給後面的顧客吃，但自己又吃不完浪費，餐廳老闆看了真的會直接吐血。（編輯：張嘉哲）