19歲網紅「腦溢血猝死」！原因曝光 全場震驚：台灣注意
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 08:35:03
隨著網絡時代發展日益完善，不少人利用社群平台、直播平台展現自己的長才，受到不少觀眾的支持，而為了培養死忠粉絲，不少創作者都是竭盡心力來取悅觀眾。近日，一名大陸19歲的網紅孫藝軒驚傳「腦溢血猝死」，原因曝光後引起廣大熱議。
據陸媒《時間視頻》報導，一位名叫孫藝軒的網紅因腦溢血去世，年僅19歲，據了解，孫藝軒在網路平台上有超過50萬名粉絲，主要以吃播為主，而為了增加知名度，他經常暴飲暴食，攝取了許多高熱量、高油脂的食物。而消息一出之後震驚不少網友，許多網友開始找尋蛛絲馬跡發現，以往每天都會上傳影片的孫藝軒，已經超過一週沒有更新自己的頻道，而曾經和他合作過的網紅們，也有人發出合照表示「我是真心真意向著你，下輩子還做好閨蜜，別怕，回家了」、「接受到這消息真的讓人難以接受」等字詞。而該消息也在PTT上熱議「爆紅的代價不予置評，RIP」、「台灣的大胃王們...真的自己也注意點」、「台灣那些常常吃爆食物的，真的也要去健康檢查一下了」、「RIP，不要為成名賠上自己性命」、「台灣一堆大胃王，身體真的也要照顧好」、「台灣那些吃播的也要小心了...看他們每次都暴飲暴食」。（編輯：張嘉哲）