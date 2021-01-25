NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

19歲網紅「腦溢血猝死」！原因曝光　全場震驚：台灣注意

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 08:35:03

▲吃播網紅孫藝軒年僅19歲，驚傳「腦出血猝死」。（圖／時間視頻微博）
▲吃播網紅孫藝軒年僅19歲，驚傳「腦溢血猝死」。（圖／時間視頻微博）
隨著網絡時代發展日益完善，不少人利用社群平台、直播平台展現自己的長才，受到不少觀眾的支持，而為了培養死忠粉絲，不少創作者都是竭盡心力來取悅觀眾。近日，一名大陸19歲的網紅孫藝軒驚傳「腦溢血猝死」，原因曝光後引起廣大熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據陸媒《時間視頻》報導，一位名叫孫藝軒的網紅因腦溢血去世，年僅19歲，據了解，孫藝軒在網路平台上有超過50萬名粉絲，主要以吃播為主，而為了增加知名度，他經常暴飲暴食，攝取了許多高熱量、高油脂的食物。
而消息一出之後震驚不少網友，許多網友開始找尋蛛絲馬跡發現，以往每天都會上傳影片的孫藝軒，已經超過一週沒有更新自己的頻道，而曾經和他合作過的網紅們，也有人發出合照表示「我是真心真意向著你，下輩子還做好閨蜜，別怕，回家了」、「接受到這消息真的讓人難以接受」等字詞。
▲網友發現曾經和孫藝軒合作過的網紅也發文哀悼他。（圖／時間視頻微博）
▲網友發現曾經和孫藝軒合作過的網紅也發文哀悼他。（圖／時間視頻微博）
而該消息也在PTT上熱議「爆紅的代價不予置評，RIP」、「台灣的大胃王們...真的自己也注意點」、「台灣那些常常吃爆食物的，真的也要去健康檢查一下了」、「RIP，不要為成名賠上自己性命」、「台灣一堆大胃王，身體真的也要照顧好」、「台灣那些吃播的也要小心了...看他們每次都暴飲暴食」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
65.8%34.2%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
62.22%37.78%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀