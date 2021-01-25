過年換新鈔包紅包！他狂指「1關鍵」超母湯 台人全認同
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 10:39:41
農曆新年即將到來，其中「包紅包」也是每年過節討吉利的重要習俗，不過近來國內疫情升溫，因此就有網友擔心，因為要換新鈔包紅包，導致各銀行、郵局就會擠滿人潮，讓他不禁想問「過年換新鈔有可能成為防疫漏洞嗎？」貼文也引起熱烈討論。
根據指揮中心統計，截至昨（24）日累計為889例確診，其中部立桃園醫院目前已有15人染疫，指揮中心強調「案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理。另外，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢」。而原PO在《PTT》表示，每年過年前一個禮拜是央行公告換新鈔的時間，有在這時間去過銀行的人都知道，換新鈔的人潮有夠恐怖，他接著指出，每到換鈔潮一來，就會導致不特定人流大量聚集，讓他忍不住問「換新鈔有沒有成為漏洞的風險？過年拿到新鈔後的下一步就是，過完年拿去存，完全沒意義的一件事吧？」
許多網友看完也都認同原PO的想法，「包新鈔是要添喜氣，萬一換鈔時人擠人染疫了，那過年不就GG了」、「我是覺得有包就好，不要拿健康開玩笑」、「完全認同，無論新鈔、舊鈔一樣可以過年」、「健康真的比較重要」、「希望ATM可以裝新鈔啦」、「不如用電子支付包紅包」、「過年的習俗，不計較實用」。（編輯：許智超）
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