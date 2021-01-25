一堆人開始不愛喝珍奶？網抖出「殘酷理由」：真心不騙
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 10:33:21
台灣擁有「美食王國」的稱號，國內不僅擁有多樣化的飲食文化，手搖飲料也是一大看點，其中「珍珠奶茶」更是揚名國際。不過，就有女網友指出，已經好幾年沒有喝過珍珠奶茶，隨後便曝光原因，而引來許多人認同直喊「早就不喝了！」
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示珍珠奶茶雖是台灣的名產，甚至傳到國外也很流行，但她坦言，自從開始有了飲食觀念後，喝珍珠奶茶的次數幾乎非常少了，「都喝無糖茶，一杯珍奶的熱量可能就快500卡，上一次喝好像已經是4、5年前的事了」，這也讓她好奇發問「大家還記得上一次喝珍奶是什麼時候嗎？」問題一曝光，就引來許多網友認同直喊，「快九年沒喝了，倒是便利商店盒裝飲料一個禮拜會買個兩次喝」、「半年以上了，但自從有健康觀念後，這些東西都不碰，也不會有欲望」、「早就不喝珍奶了」、「大概一個月會想喝一次，喝完感覺又很差」、「忘記了，好久好久之前，但也沒因此變健康」、「去年好像喝不到5杯...都是別人請的,我自己不太會買」、「真心不騙二十年有了」。不過，亦有不少珍珠奶茶的愛好者直言，「喝珍綠，我可以沒有奶茶，無法放棄珍珠」、「昨天，全糖就是讚」、「想太多了，各有所好而已，昨天，供你參考」、「昨天，還加了布丁XD」、「今天..半糖少冰」。（編輯：陳雅雲）