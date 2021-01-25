防疫升級 鄭文燦：大型活動、寒輔即刻停止
記者李春台/桃園報導
2021-01-25 10:35:16
部立桃園醫院群聚感染疫情擴大，桃園市政府今(25)日召開防疫會議，會中市長鄭文燦宣布，2月底前大型活動取消或延期，即刻起並停止寒假課輔、志工服務、社團、營隊。今天學校放學時間由學校彈性調整。
鄭文燦於會中表示，為了防止社區感染的風險，桃園市也要採取一系列的管制的措施，所以大型集會、群聚活動一律停止或延期，這個大原則要請各單位都要遵守。鄭文燦表示，因為中央的時間14天加7天，至少21天，所以都是到2月以後了，規劃上2月底以前盡量都要採取這個方案，但是要加強很多的對策。另外針對學校部分，鄭文燦也請教育局先著手，今天是寒輔的第一天，為了降低學校負擔，減少群聚風險，也是讓家長跟學生、老師都能夠放心。也請學校做好對學生的宣導，讓學生可以在家學習或線上學習，讓學校能夠降低負擔，鄭文燦表示，這段時間公部門要全力投入防疫，要以更高的強度來執行這一次的緊急事件。
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