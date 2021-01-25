NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

防疫升級 鄭文燦：大型活動、寒輔即刻停止

記者李春台/桃園報導

2021-01-25 10:35:16

鄭文燦防疫會議
▲鄭文燦宣布，2月底前大型活動取消或延期，即刻起並停止寒假課輔、志工服務、社團、營隊。今天學校放學時間由學校彈性調整。（圖／記者李春台攝, 2021.01.25）
部立桃園醫院群聚感染疫情擴大，桃園市政府今(25)日召開防疫會議，會中市長鄭文燦宣布，2月底前大型活動取消或延期，即刻起並停止寒假課輔、志工服務、社團、營隊。今天學校放學時間由學校彈性調整。
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦於會中表示，為了防止社區感染的風險，桃園市也要採取一系列的管制的措施，所以大型集會、群聚活動一律停止或延期，這個大原則要請各單位都要遵守。鄭文燦表示，因為中央的時間14天加7天，至少21天，所以都是到2月以後了，規劃上2月底以前盡量都要採取這個方案，但是要加強很多的對策。
另外針對學校部分，鄭文燦也請教育局先著手，今天是寒輔的第一天，為了降低學校負擔，減少群聚風險，也是讓家長跟學生、老師都能夠放心。也請學校做好對學生的宣導，讓學生可以在家學習或線上學習，讓學校能夠降低負擔，鄭文燦表示，這段時間公部門要全力投入防疫，要以更高的強度來執行這一次的緊急事件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
66.52%33.48%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
59.74%40.26%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀