考學測被襲擊！學生妹「老鼠爬脖子」崩潰　真相讓網氣炸

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▲原PO看完也忍不住說「帶老鼠應試到底是什麼意思？」（圖／翻攝自《Dcard》 ）

根據大考中心《110學年度考生應考注意事項》規定，考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格；考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。