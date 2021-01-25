考學測被襲擊！學生妹「老鼠爬脖子」崩潰　真相讓網氣炸

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事後，女學生發文抱怨，對學校的處理方式很失望，因為她報家裡附近的考場，但現場沒有考生服務隊，而且向學校反應也沒有獲得積極的處理，甚至有人在模仿她、嘲笑她崩潰的動作，讓女學生感到相當難過。另外，也有網友補充「事情發生的當下，監考老師疑似沒有處理的經驗，直接在考場裡討論處理方式」。
這讓原PO忍不住說，「不只女學生，同考場的人都受到很大的驚嚇，我是不知道哪裡好笑啦？竟然一堆人在笑，嚇都嚇死了，這是一輩子的陰影吧，準備了那麼久卻遇上這種鳥事，正常人都會崩潰，只希望這名女學生指考順利，實在很可怕，帶老鼠應試到底是什麼意思？」
許多網友也紛紛回應，「帶寵物的人要扣分吧」、「到底是什麼人會帶寵物去考試，真的很傻眼」、「帶寵物的建議扣分，影響別人重要考試」、「 帶寵物進考場是怎樣」、「監考人員處理很有問題，這絕對要申訴到底」、「這學生也太倒霉了吧」、「同考場的超衰，老師的處理方式也太扯」、「這危機處理也太糟糕」。
根據大考中心《110學年度考生應考注意事項》規定，考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格；考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。（編輯：許智超）