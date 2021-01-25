住台北真的比較好？他神分析列「9大優勢」：根本離不開

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對此，就有一名網友整理了居住在台北的「9大好處」，其中第一點為「行人友善」，他指出台北馬路基本上一定有人行道，且巷弄內也有一堆綠色人行道，占用騎樓的情況較其他外縣市輕微，雖然仍有不少舊區還是看得到。
第二點為「大眾交通」，他解釋台北捷運路網基本架構已經完成，未來還會有汐止民生線和完整環狀線，加上完善的公車交通系統，讓民眾更加便利，且能減少因交通意外而死亡的人數，老人、婦孺亦有相對友善的生活空間；第三點為「醫療」，他透露台灣擁有22間醫學中心，其中台北就佔了10間，此外市內也有許多各類型診所，包括眼科、醫美等等。
第四點為「空氣品質」，由於受惠於重工業的產業較少在北市，且先天的氣候與地理環境，讓北市空品優於中南部；第五點為「治安」，雖然北市刑案發生率未必較低，但警察基本上會照流程走，較少有什麼吃案的情況。第六點為「食安」，他指出台北政府與民間監查的外部力量都較強。
第七點為「工作機會」，台北擁有內科、南軟，全台金融業高度集中北市，中央軍公教人員也在北市，這些還能再帶動周遭服務業人口。第八點為「教育」，他分析北市國中會考成績，在質與量都完全超過外縣市，雖然可能是因家庭能提供較多的教育資源，且部分外縣市優秀學生亦會跨縣市來台北就讀，「未必是老師比較會教，不過北市高中以下學校的設備與資源的確是較為充沛，各種補習班也是集中在北市」。
第九點為「藝文活動」，他指出北市藝文場館與活動都是最多最密集，收費也平價，還有一些小眾或是民間的展館等，也都高度集中於台北，「不過這些資源住新北也可以一起享用就是，除了藝文活動，北市也有完整的公立圖書館與公立運動中心，國家圖書館也在北市，這些也都是平民百姓易於接近使用的公共資源。」
網友專業的分析文一曝光，隨即也引來許多人認同直喊，「這篇很中肯，台北就是樣樣資源豐富」、「一樣也聚集一堆有錢人的竹市跟竹北，就沒有那麼好的資源」、「有認識的台北人全家租2間房也離不開台北，想換屋的也離不開」。（編輯：陳雅雲）