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住台北真的比較好？他神分析列「9大優勢」：根本離不開

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 11:16:52

台北
▲有網友好奇「住台北市到底有什麼好？」對此，就一位行家整理了9大好處。（示意圖／翻攝Pixabay）
台北為台灣的首都，其在經濟、文化、科技等方面都有驚人的發展，是一個充滿現代感的都市，不少台灣人也看中台北的商機及工作機會紛紛選擇遷入。不過，就有網友好奇「住台北市到底有什麼好？」對此，就有一名行家整理了9大好處，而引來許多人熱議。
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原PO於PTT home-sale板上發文，表示好奇「為何這麼多人想要住台北市呢？」隨後他指出，網路上有許多針對桃園青埔、三峽北大特區等地的討論，卻很少看見有提及住台北的優點，「那為什麼好像還是很多人想買的樣子？房價還是這麼高不可攀？到底住台北市的優點是什麼？難道是上班比較近？？」
▲有網友好奇「住台北市到底有什麼好？」（圖／翻攝PTT）
▲有網友好奇「住台北市到底有什麼好？」（圖／翻攝PTT）
對此，就有一名網友整理了居住在台北的「9大好處」，其中第一點為「行人友善」，他指出台北馬路基本上一定有人行道，且巷弄內也有一堆綠色人行道，占用騎樓的情況較其他外縣市輕微，雖然仍有不少舊區還是看得到。

第二點為「大眾交通」，他解釋台北捷運路網基本架構已經完成，未來還會有汐止民生線和完整環狀線，加上完善的公車交通系統，讓民眾更加便利，且能減少因交通意外而死亡的人數，老人、婦孺亦有相對友善的生活空間；第三點為「醫療」，他透露台灣擁有22間醫學中心，其中台北就佔了10間，此外市內也有許多各類型診所，包括眼科、醫美等等。

第四點為「空氣品質」，由於受惠於重工業的產業較少在北市，且先天的氣候與地理環境，讓北市空品優於中南部；第五點為「治安」，雖然北市刑案發生率未必較低，但警察基本上會照流程走，較少有什麼吃案的情況。第六點為「食安」，他指出台北政府與民間監查的外部力量都較強。

第七點為「工作機會」，台北擁有內科、南軟，全台金融業高度集中北市，中央軍公教人員也在北市，這些還能再帶動周遭服務業人口。第八點為「教育」，他分析北市國中會考成績，在質與量都完全超過外縣市，雖然可能是因家庭能提供較多的教育資源，且部分外縣市優秀學生亦會跨縣市來台北就讀，「未必是老師比較會教，不過北市高中以下學校的設備與資源的確是較為充沛，各種補習班也是集中在北市」。

第九點為「藝文活動」，他指出北市藝文場館與活動都是最多最密集，收費也平價，還有一些小眾或是民間的展館等，也都高度集中於台北，「不過這些資源住新北也可以一起享用就是，除了藝文活動，北市也有完整的公立圖書館與公立運動中心，國家圖書館也在北市，這些也都是平民百姓易於接近使用的公共資源。」
▲網友整理住在台北的9大好處。（圖／翻攝PTT）
▲網友整理住在台北的9大好處。（圖／翻攝PTT）
網友專業的分析文一曝光，隨即也引來許多人認同直喊，「這篇很中肯，台北就是樣樣資源豐富」、「一樣也聚集一堆有錢人的竹市跟竹北，就沒有那麼好的資源」、「有認識的台北人全家租2間房也離不開台北，想換屋的也離不開」。（編輯：陳雅雲）
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