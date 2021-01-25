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新聞講「部桃」霧煞煞！他驚揭在地用語：老一輩叫習慣了

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 11:59:34｜2021-01-25 12:04:30

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部桃園醫院近期爆發群聚感染，不過就有桃園網友分享在地人針對該醫院的習慣用詞並非「部桃」，而引起討論。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
衛生福利部桃園醫院近期爆發群聚感染，截至昨（24）日已累計15例確診個案，中央流行疫情指揮中心昨日晚間亦臨時召開記者會，宣布將有近5000人需要居家隔離，引發外界關注。不過，就有網友指出新聞大多都以「部桃」簡稱該醫院，但他表示該用詞有點陌生，隨後便分享在地人的習慣叫法，而引來不少人點頭直呼「老桃園人才會這樣講！」
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衛生福利部桃園醫院近期爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心24日晚間臨時召開記者會，宣布擴大匡列居家隔離人數達5000人，只要於1月6日至19日住過部桃的患者與陪病者及其同住者，即日起均列為居家隔離對象，14天的隔離結束後，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理。
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
然而，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示自己是桃園人，一開頭他先向廣大的醫護人員說聲「辛苦了！」但隨後他便透露，和身邊的朋友、同事聊到防疫時，只要提到「省桃」都會讓對方瞬間露出疑惑的表情，這就讓他好奇提問「是不是只有桃園人聽得懂省桃啊？」

▲原PO指出，自己脫口說出「省桃」，卻讓周遭朋友露出疑惑的表情。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，自己脫口說出「省桃」，卻讓周遭朋友露出疑惑的表情。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多在地人有感而發，「真的，新聞出來才第一次聽到部桃，我們家人全部都黑人問號」、「對，我桃園人都講省桃，聽到部桃還愣了一下」、「以前都叫省桃啊！我還不知道什麼時候改部桃的」、「省桃+1 講部桃還想說是哪裡= =」、「爆出來才第一次聽到部桃，後隔好幾天才發現原來就是省桃」、「老一輩的都這樣講啊，以前是省立，後來變署立所以也有人說署桃，現在是部立所以叫部桃」、「以前都叫省立醫院，老一輩叫習慣了」。

據了解，衛生福利部桃園醫院於1979年設立，當時名稱為「臺灣省立桃園醫院」，簡稱「省桃」，1999年改隸行政院衛生署，更名為行政院衛生署桃園醫院（署桃），到了2013年，隨衛生署升格而更名為衛生福利部桃園醫院，簡稱「部桃」。（編輯：陳雅雲）
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