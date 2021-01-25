新聞講「部桃」霧煞煞！他驚揭在地用語：老一輩叫習慣了

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然而，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示自己是桃園人，一開頭他先向廣大的醫護人員說聲「辛苦了！」但隨後他便透露，和身邊的朋友、同事聊到防疫時，只要提到「省桃」都會讓對方瞬間露出疑惑的表情，這就讓他好奇提問「是不是只有桃園人聽得懂省桃啊？」
問題一曝光，就引來許多在地人有感而發，「真的，新聞出來才第一次聽到部桃，我們家人全部都黑人問號」、「對，我桃園人都講省桃，聽到部桃還愣了一下」、「以前都叫省桃啊！我還不知道什麼時候改部桃的」、「省桃+1 講部桃還想說是哪裡= =」、「爆出來才第一次聽到部桃，後隔好幾天才發現原來就是省桃」、「老一輩的都這樣講啊，以前是省立，後來變署立所以也有人說署桃，現在是部立所以叫部桃」、「以前都叫省立醫院，老一輩叫習慣了」。
據了解，衛生福利部桃園醫院於1979年設立，當時名稱為「臺灣省立桃園醫院」，簡稱「省桃」，1999年改隸行政院衛生署，更名為行政院衛生署桃園醫院（署桃），到了2013年，隨衛生署升格而更名為衛生福利部桃園醫院，簡稱「部桃」。（編輯：陳雅雲）
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