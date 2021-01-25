夜市10元壽司到底賺啥？「驚人成本」曝光 一關鍵戰翻了
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 12:50:33
日本料理在台灣可以說是非常多人喜愛，其中壽司就是常見的美食之一，不僅在餐廳可看到，不少夜市、菜市場也經常有販售一貫10元的壽司攤販。近日，就有網友討論「10元壽司怎麼可以這麼佛心？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「不管油電怎麼漲，基本薪資怎麼調整，夜市裡面的10元壽司還是10元玉子燒、生魚片壽司該有的一樣都沒少，有時候還買10送一，爽吃好幾年了，10元壽司是不是都是佛心老闆開的？」貼文一出，網友紛紛回應「朋友在做攤商，說食材成本大概一個兩元」、「完全不敢吃...人來人往夜市細菌很多」、「勇氣可嘉，從來不敢吃10元的壽司」、「十元不敢吃太恐怖」、「那成本不到一半....薄利多銷，根本不敢買」、「很多不是真材實料，是色素類的東西做出來的，價格很低」。不過，也有網友認為大家只不過是品牌迷思，以迴轉壽司店來看，普遍價格一碟販售2貫30元，平均一貫也是15元，跟夜市所賣的一貫10元相差不遠，但大家都願意到餐廳去吃，卻覺得攤販賣的就很可怕；但也有人反駁「攤販主要是衛生問題，餐廳當然觀感好」、「我還是只敢吃連鎖的，衛生品質有差」。（編輯：張嘉哲）