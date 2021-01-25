蒸饅頭吃不飽怎麼辦？行家曝「一神招」：有嚼勁又飽足
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 13:23:15
台灣的早餐種類應有盡有，除了傳統早餐店的吐司、蛋餅，還有豆漿店的饅頭、燒餅等，都是常見也受歡迎的選項。不過，近日搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，鬆軟好吃的饅頭普遍都吃不飽，並分享「一招」饅頭的做法，讓饅頭不僅鬆軟有嚼勁，還能增加飽足感。
第1步：首先準備一些麵粉，麵粉分為普通麵粉和高筋麵粉，按照8：2的比例倒入盆內。加入麵粉後再倒入一些發酵粉，用手均勻攪拌，讓發酵粉和麵粉充分融合在一起，接著在盆內倒入一些清水，加入一顆生雞蛋攪拌，最後開始將麵粉揉成團。第2步：麵團準備好之後，放一旁靜置發酵約半個小時，這樣在蒸饅頭的過程，酵母粉才會充分發揮作用。發酵半個小時之後，將麵團揉搓成一個個小圓，捏成饅頭的形狀；麵團揉好之後，準備一些蘇打水，並用刷子沾蘇打水，刷在麵團的表面，這一步能讓蒸出來的饅頭外型更加白嫩。第3步：用鍋蒸饅頭，先讓水滾後，把麵團放入鍋中，接著把火關掉、蓋上鍋蓋，燜10分鐘左右，再開起大火蒸饅頭，約10分鐘到20分鐘左右就可以起鍋。蒸出來的饅頭又香、又軟，特別美味，因為用高筋麵粉做出來的饅頭會更有嚼勁，也不失鬆軟口感，吃起來還能更有飽足感。（編輯：賴詠璿）