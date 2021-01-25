部桃擴大回溯居隔5000人　鄭文燦：將協助疫調發隔離通知

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因應指揮中心匡列5,000人，鄭文燦表示，昨天衛生福利部有清查了1月6號以後的這個住院或出院的病患人數大概是1,200多位，加上陪病的家人或者同住的家人，總數預估會超過5,000位。鄭文燦說，目前這個初步的名單有交到衛生局，會進行後續的疫調，以及隔離通知書，還有發放關懷包的工作，也會成立聯合關懷服務中心，包括他的就醫需求、他的生活需求，市府會陪伴所有的隔離的民眾完成14天的隔離，還有採檢，以及後續7天的健康管理這樣的工作。
鄭文燦表示，除了中央疫情指揮中心宣布的方案以外，為了防止社區感染的風險，也是讓市民可以安心，桃園市也要採取一系列的管制措施，包括大型集會、群聚活動一律停止或延期至2月底之後；全市361個社區關懷據點及巷弄照顧站停止運作；市民活動中心暫停外借，原民局文健站也比照辦理；其他館舍、文化社福，或是運動館舍採實名制管制；各及學校寒假輔導課程即日起停辦，今天有上課的學校放學時間由各校自訂。
此外，鄭文燦也裁示環保局規劃全市大消毒，除了原有包括商圈、車站等360個熱點請，另外，社區活動足跡較多的區域也要納入優先消毒的範圍，另外公有零售市場或是民營市場每週消毒一次。
另外對於媒體問到，部桃醫生之前到揚昇高爾夫球場開會的風險一事，鄭文燦則表示，「這個我是看媒體報導才知道，那這個部份我們會持續追蹤。」