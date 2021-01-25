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部桃擴大回溯居隔5000人　鄭文燦：將協助疫調發隔離通知

記者李春台/桃園報導

2021-01-25 13:11:20

鄭文燦談擴大回溯居家隔離
▲部桃跨大回溯總數預估將達5000人，桃園市長鄭文燦今日上午慰問桃園市清潔隊時受訪表示，將協助進行後續的疫調、發放居家隔離通知以及關懷包等工作。（圖／記者李春台攝, 2021.01.25）
因應部立桃園醫院群聚感染案擴大，中央疫情指揮中心將擴大回溯桃園醫院出院病患、陪病者及同住家屬等列為居家隔離，總數預估將達5000人，桃園市長鄭文燦今(25)日上午慰問桃園市清潔隊時受訪表示，將協助進行後續的疫調、發放居家隔離通知以及關懷包等工作。
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因應部桃疫情持續擴大，桃園市政府提高防疫作為，鄭文燦今早在防疫會議上除了宣布即日起各校寒假課輔、營隊全部取消、大型活動停辦或延期，另全市也將進行全面大消毒，稍早他前往桃園清潔隊桃園區中隊慰問清潔隊同仁，受訪時他強調，社區防線一定要守住，希望每位市民能夠確實遵守防疫規定，雖然生活上會略有不便，但為了讓防疫升級、社區安全，這些都是必要作為。
因應指揮中心匡列5,000人，鄭文燦表示，昨天衛生福利部有清查了1月6號以後的這個住院或出院的病患人數大概是1,200多位，加上陪病的家人或者同住的家人，總數預估會超過5,000位。鄭文燦說，目前這個初步的名單有交到衛生局，會進行後續的疫調，以及隔離通知書，還有發放關懷包的工作，也會成立聯合關懷服務中心，包括他的就醫需求、他的生活需求，市府會陪伴所有的隔離的民眾完成14天的隔離，還有採檢，以及後續7天的健康管理這樣的工作。

鄭文燦表示，除了中央疫情指揮中心宣布的方案以外，為了防止社區感染的風險，也是讓市民可以安心，桃園市也要採取一系列的管制措施，包括大型集會、群聚活動一律停止或延期至2月底之後；全市361個社區關懷據點及巷弄照顧站停止運作；市民活動中心暫停外借，原民局文健站也比照辦理；其他館舍、文化社福，或是運動館舍採實名制管制；各及學校寒假輔導課程即日起停辦，今天有上課的學校放學時間由各校自訂。

此外，鄭文燦也裁示環保局規劃全市大消毒，除了原有包括商圈、車站等360個熱點請，另外，社區活動足跡較多的區域也要納入優先消毒的範圍，另外公有零售市場或是民營市場每週消毒一次。
另外對於媒體問到，部桃醫生之前到揚昇高爾夫球場開會的風險一事，鄭文燦則表示，「這個我是看媒體報導才知道，那這個部份我們會持續追蹤。」
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