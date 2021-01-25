龍安所員警上吐下瀉？ 桃園分局：僅喉嚨癢採檢陰性
記者李春台/桃園報導
2021-01-25 14:34:40
桃園醫院群聚感染擴大延燒，就連擔任戒護勤務的員警都傳出染疫。聯合報今(25)日報導桃園市警局桃園分局龍安派出所擔任戒護勤務的員警輪班入院，其中有2人出現上吐下瀉壯和發燒狀況。桃園分局下午發出新聞稿澄清表示，有一位同仁日前因為喉嚨癢到醫院採檢呈現陰性，並沒有發燒和上吐下瀉情況。
桃園分局表示，配合桃市團隊衛生單位積極防疫工作作為，及因應疫情指揮中心部桃專案清查員警1月6日至19日有進入部桃醫院同仁，經過清查所有到院處理案件、戒護、探病、看診及取藥之同仁共計37名，(目前自主健康管理29名，另有8名已解除管制)。至於龍安派出所因1月9、10、11日有編排戒護人犯勤務，統計有16名員警服勤，市警局長陳國進為提高防疫標準保障員警健康，要求進入部桃醫院員警立即請同仁請假進行自主健康管理，經查員警目前身體健康狀況良好，其中有位同仁於日前喉嚨癢到醫院採檢係陰性，並無發燒及上吐下瀉症狀，健康良好。
陳國進指示桃園分局，每日由主（副）管電話連絡正在自主健康管理同仁，給予關懷及協助，龍安所勤務由同安所等5所支援警力，目前勤務運作正常，另各駐地派出所陸續進行全面消毒，並要求分局同仁落實戴口罩、勤洗手做好自主管理工作，共同防堵疫情。
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