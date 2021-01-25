日本太空人再度空拍台灣！網讚爆「絕美夕照雲海」

The China Post報導，日本太空人野口聰一週六推文，分享一張從國際太空站拍下的俯瞰照片，只見照片中台灣被雲海包圍，夕照交相輝映，相當動人，而這也是野口聰一二度空拍台灣。

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野口在推文中寫道：「夕陽映照雲海的台灣」，並附上中英文「台灣」標籤。看到貼文，不少網友在推文下留言說，「好漂亮」、「我以為是雪」、「感謝二度拍攝台灣」、「雲海很漂亮」等。

2020年12月4日，他曾在推特貼出一張從國際太空站（ISS）拍攝的「高雄和台南夜景照」，引起網友討論，大讚空拍絕美景緻。除了台灣美景，野口在國際太空站不斷分享從太空拍到各地風景，例如日本東京都夜景、美國華盛頓特區、舊金山灣區、黃石公園等地照片。





美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）和太空人野口聰一，去年11月16日搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船（Crew Dragon），代號「堅韌」（Resilience），前往國際太空站，並在同年11月17日成功與國際太空站對接。

四名太空人計畫在國際太空站待到今年5月。這次名為Crew-1的發射是天龍號太空船首次商業載人飛行，開啟了太空探索科技公司定期在地球、太空站之間接送NASA太空人的新紀元。