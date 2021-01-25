「一座新冰箱」寫出抗疫神文！急診醫被讚翻：根本滿分

醫護染疫事件持續擴大，甚至已延燒到社區，中央流行疫情指揮中心24日晚間更宣布，要擴大部桃相關的隔離對象，估計約5000人，而搭上今年學測國寫題目「如果我有一座新冰箱」，急診醫師謝宗學也寫了一篇抗疫神文，文章一出，也讓許多網友超感動，直呼「根本滿分」。

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▲部桃跨大回溯總數預估將達5000人，桃園市長鄭文燦今日上午慰問桃園市清潔隊時受訪表示，將協助進行後續的疫調、發放居家隔離通知以及關懷包等工作。（圖／記者李春台攝, 2021.01.25）

× ▲部桃跨大回溯總數預估將達5000人，桃園市長鄭文燦今日上午慰問桃園市清潔隊時受訪表示，將協助進行後續的疫調、發放居家隔離通知以及關懷包等工作。（圖／記者李春台攝, 2021.01.25）

醫師謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文，他表示如果他有一座新冰箱，會希望它有極低溫的冷凍功能，最低溫達到零下負 70 度，並有不同區域的控溫功能，可以保存各種不同廠牌有效安全的新冠肺炎疫苗。

他也提到，「新冰箱的容量大到足夠存放至少 4600 萬劑疫苗，可以讓全台灣人民可以完整接種兩劑疫苗，產生足以對抗新冠肺炎病毒的抗體，達到群體免疫的效果，讓我的國家完全脫離病毒危機」。





他並提及，新冰箱除了保存疫苗外，同時保存過去一年參與台灣對抗新冠肺炎的記憶。謝宗學說道，自己身為兒童急診醫師，站在第一線處理各式兒童急重症，過去一年亦承擔部分防疫責任，幫忙急診分流、採檢、治療疑似感染病患，做好醫院端的防疫工作。此外，他也提到，「成立的粉專分享了許多病毒的知識和防疫觀念，讓更多人一起參與防疫工作，提醒個人衛生防護措施的重要，勤洗手、戴口罩、不觸碰臉口鼻眼、減少到無法保持社交距離的空間，希望團結眾人的力量幫助國家不至於因為病毒淪陷。





最後他感性表示「對抗新冠肺炎的戰爭仍未結束，還有漫長的挑戰需要克服，我希望新冰箱保存的疫苗可以幫助國家度過新冠肺炎的危機，也能保存這段時間和病毒作戰的回憶，這段和國人同島一命、防疫救國的紀錄，將是我一生中最珍貴的回憶，永生難忘」，最後他還不忘開玩笑地提到這篇文是「強迫自己模擬學測，40分鐘內完成，這樣不知道可以拿幾分」？





貼文一出，引起熱議，網友紛紛留言表示「太有才，醫界滿分」、「太強了！100分！」、「謝醫師連學測作文都不忘本業！」、「滿分，不能再高了」、「滿級分無誤！」、「加油台灣，我們能撐過去的」、「好強的文筆！101分」、「祝願台灣抗疫滿級分，大家加油!台灣加油」。（編輯：郭佩蓉）

▲急診醫師謝宗學在臉書發文全文。（圖／翻攝自臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》）