房市／南科員工1年增4% 鄰近3區房市都被激勵
財經中心/綜合報導
2021-01-26 08:00:00
科技部統計，南科去（109）年員工人數較前一年成長3.9%，是三座科學園區增幅最大；人口紅利刺激周邊善化、新市、安定等區域房市發展，尤其LM特區堪稱交易最熱區。在地房仲指出，就業人口增加，居住需求也增加，加上南科工作族群普遍購買力較高，因而拉抬周邊區域房市。
去年底南科員工人數達8萬21人，與2019年同期相較成長3.9%。另根據內政部最新公布的都市地價指數，善化、新市、安定的漲幅落在1.81%至2.18%之間，排名都在全市前五名，且上漲原因一致，都是因「鄰近南科，就業人口增加，住宅需求持續增加」；其中，善化的交易熱區在LM特區陽光大道以西，至蓮潭北一街以北、陽光三路兩側，新市的交易熱區也在LM特區陽光大道與龍目井路兩側，安定則以安定分駐所一帶最夯。住商不動產善化南科店協理楊欣崇指出，國內外大廠加碼投資南科或擴廠，就業人口增加顯著，勢必帶動居住需求，且這些南科工作族群多半購買力較強，使園區周邊區域房市交易熱絡，甚至呈現供不應求情形。
楊欣崇說明，善化、新市、安定等區域最接近南科，吸引就近居住的人口，但也因屋齡較新的選擇不多，主要集中在LM特區，因此，即使當地生活機能尚有限，但區域買氣仍特別熱，去年至今房價漲幅大，目前區段行情來看，大樓新推案開價介於19至25萬間，成交價比去年下半年時每坪約漲1萬元左右，落在21萬上下。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌則表示，由於南科發展帶動，無論較近園區的善化、新市，或是距離稍遠但機能較完整的永康，都受到帶動，且善化與新市房價的漲幅特別顯著。也因此，永康因擁有新興重劃區，除大橋之外，還有即將完工的鹽行國中區段徵收區，位置就在永康交流道10分鐘左右車程，又有商圈與學區，也能吸引不少買氣。