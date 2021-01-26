房市／台中西區屋齡高達30年 因兩點身價不墜
財經中心/綜合報導
2021-01-26 18:30:00
房仲業者觀察，台中人買房對於兩件事情十分看重，分別是「建商品牌」以及周邊「有沒有綠地」，凡具備其中一項條件，甚至同時兼具，房價往往比較高，也相對保值。舉例來說，西區屬發展較久的市中心區域，但因生活機能完整又有綠帶，景觀第一排20年左右大樓仍能保持3字頭房價，屋齡更舊的華廈與公寓則因總價更低，同樣也能吸引買氣，使整體中古屋身價不墜。
內政部統計去年一至三季台中西區平均買賣屋齡，介於29至30年間，較屯區高了約5至8年。雖買賣屋齡偏高，但根據《大台中房市月報》分析去年10月全市各區實價登錄資料卻發現，西區雖以屋齡超過20年的中古屋交易為大宗，普遍每坪仍漲1萬元以上；將時間拉長來看，最近一期的《大台中房市季報》也曾指出，西區價格長期穩定，適逢高單價指標性建案交屋更會使價格攀升至高點。信義房屋美術館店店長張祥儀指出，西區交易核心區主要是科博館至美術館的草悟道周邊，及一旁的五期重劃區，雖然發展較早，主力產品屋齡介於17至20年初，但因市區工作機會多、學區完整，又擁有綠帶，因此仍能獲得在意住家外環境氛圍的購屋族，如草悟道周邊就有很多買方是教授、醫師、律師或企業主。
張祥儀表示，台中人買房相當看重綠帶以及建商品牌，因此，若物件符合這兩條件之一，價格及保值性通常較高。以草悟道第一排沿線社區為例，屋齡21年初的一棟中古社區因建商品牌佳，目前成交行情介於31至33萬，位置相鄰、同樣屋齡20年初，但建商品牌中等的另一中古社區，行情則介於25至28萬間；而若屋齡在10年內又是知名建商所建，甚至可上看4字頭。由於綠帶第一排房價較高，張祥儀表示，價格較平易近人的華廈、公寓，無論詢問度與保值性也都維持得很好，例如20多年電梯華廈的3房平車，總價約千萬初，或是地點佳的老公寓約700萬上下，都能吸引預算有限，但又想買進西區的買方出手，使整體中古屋價格逐年呈現「穩定、微幅成長」。