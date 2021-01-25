影／桃藍委爭取防疫物資　贈桃市1400基層診所

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萬美玲表示，很感謝衛福部及中央指揮中心在她反應地方擔憂物資不足的問題後，迅速同意提供4.5萬件隔離衣、4.5萬個N95口罩及酒精等防疫物資，讓桃園市1411間診所醫護人員在防疫的同時，能照顧桃園市民健康，也讓自己免於感染風險。
桃園市醫師公會理事長莫振東說，過去衛生局平均每天提供10個外科口罩給1位地方診所的醫師，但社區疫情開始之後，無論是市民還是醫療院所都擔心防疫物資不夠，雖然公會也盡量想辦法，但有時候真的「有錢都買不到」，現在國家比較有資源，謝謝中央及立委這麼快反應基層需求，公會會盡快依原本的發放原則，透過15個配送點將這些防疫物資配送到全市1411個醫療院所，原則上短期內以一位醫師一個月為單位，提供30個N95口罩、30件隔離衣及2瓶酒精，不足部份則仍需自行補充，「診所的醫師安心、防護網健全了，才能守護市民的健康。」
至於基層醫護人力分配問題，萬美玲表示，這一波疫情已經由院內群聚感染擴散到社區感染，並有持續延燒的現象，確診個案的足跡遍佈桃園各區，除了進駐在部立桃園醫院的前進指揮所之外，中央疫情指揮中心應該給予地方更多人力與資源的支持，並且制定明確的SOP讓地方得以依循。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。