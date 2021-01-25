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影／桃藍委爭取防疫物資　贈桃市1400基層診所

記者李春台/桃園報導

2021-01-25 18:30:10

萬美玲爭取防疫物資贈桃基層診所
▲萬美玲向中央爭取1個月存量的防疫物資，提供桃園地方1400個基層診所使用。（圖／記者李春台攝, 2021.01.25）
部立桃園醫院群聚感染案擴大，中央緊急匡列5千人居家隔離，衛福部長陳時中也坦言是「目前面臨最大的防疫挑戰」，面對疫情持續升溫，不但桃園市民人心惶惶，地方診所更是如臨大敵，考量地方基層防疫物資不足，可能造成診所醫護人員染疫風險，立委萬美玲緊急向衛福部爭取4萬5千份N95口罩、隔離衣及2千瓶酒精，由桃園市醫師公會協助發放給桃市各診所醫護人員使用。
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萬美玲指出，在部桃疫情爆發後，桃園市衛生局每天晚上都燈火通明的加班，為了防疫也無條件的配合指揮中心相關措施，但短短兩天匡列人數從967人，急速攀升到5000多人，地方上人力、資源有限，擔心能量不足以應付這麼龐大的疫情規模。
萬美玲表示，很感謝衛福部及中央指揮中心在她反應地方擔憂物資不足的問題後，迅速同意提供4.5萬件隔離衣、4.5萬個N95口罩及酒精等防疫物資，讓桃園市1411間診所醫護人員在防疫的同時，能照顧桃園市民健康，也讓自己免於感染風險。

桃園市醫師公會理事長莫振東說，過去衛生局平均每天提供10個外科口罩給1位地方診所的醫師，但社區疫情開始之後，無論是市民還是醫療院所都擔心防疫物資不夠，雖然公會也盡量想辦法，但有時候真的「有錢都買不到」，現在國家比較有資源，謝謝中央及立委這麼快反應基層需求，公會會盡快依原本的發放原則，透過15個配送點將這些防疫物資配送到全市1411個醫療院所，原則上短期內以一位醫師一個月為單位，提供30個N95口罩、30件隔離衣及2瓶酒精，不足部份則仍需自行補充，「診所的醫師安心、防護網健全了，才能守護市民的健康。」

至於基層醫護人力分配問題，萬美玲表示，這一波疫情已經由院內群聚感染擴散到社區感染，並有持續延燒的現象，確診個案的足跡遍佈桃園各區，除了進駐在部立桃園醫院的前進指揮所之外，中央疫情指揮中心應該給予地方更多人力與資源的支持，並且制定明確的SOP讓地方得以依循。

 
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