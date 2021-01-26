少女叫外送爽收到「炒飯送湯」！ID曝光全歪樓：我也要改
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 08:03:29
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，就有一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，連續向同一店家叫炒飯外送4、5個月了，最近一次竟收到老闆贈送一碗湯，不過訂餐明細曝光之後，她的ID卻讓全場網友紛紛歪樓。
原PO表示，3天兩頭就會訂外送，而且永遠都訂同一家的鮮蝦蛋炒飯，因為只有這家吃得習慣。豈料，最近一次訂餐時，店家竟大方贈送她一碗「蛋豆腐青菜湯」，更在收據上留言「蛋豆腐青菜湯請妳喝，非常感謝妳的支持，喜歡我們炒飯」，最後還畫上一個親切的笑臉符號。原PO有些為難地說「可是我其實不太喜歡喝湯，我要抱怨我快吃撐了！」不過，網友們一看原PO的收據，上方ID為「少女莞莞」，紛紛歪樓回應「難道是對少女莞莞這個名稱帶有奇怪的幻想」、「為什麼我天天訂牛排，都沒送過，是ID問題嗎」、「原來是少女的部份，我也要改」、「少女莞莞聽起來就是個可愛的妹子」、「我也常吃一間炒飯啊，我怎麼沒有湯喝？怒改名字，嬌滴滴少女！」原PO事後笑回「對方不知道我的長相好嗎，為什麼單純分享就會被扭曲，不是很理解！」並強調「而且我連續訂了至少4～5個月了」。對此，也有網友解釋「商家這邊可以看到妳訂購過幾次」、「我也被請過，好像每天都吃一樣的，會送」、「店家端有時候如果看到是常客，都會給一些優惠，或多一些餐點」。（編輯：賴詠璿）