吃迴轉壽司遇餐盤狂掉！他一看「原因」崩潰：真的被打敗
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 11:07:31
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往朝聖。近日，就有網友抱怨，去一間迴轉壽司用餐時，竟遇到餐盤「連環大塞車」，甚至還有鮭魚片和美乃滋沾到他的褲子上，讓他相當崩潰，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，在某間迴轉壽司店用餐時，突然遇到餐盤塞車、發生連環大車禍，而整間店的軌道都卡住，餐盤也一直掉下桌，疑似是因為後面某桌一家人，不拿餐盤而是直接拿底座，才會導致事件的發生，他也無奈的說「掉下來兩盤在我桌上，鮭魚片跟美乃滋還黏在我牛仔褲」。「真的被打敗」，原PO接著解釋，按照壽司店的規則只需要將藍色餐盤拿起，並不是把整個底座拿起來才能吃，再加上現場看到有些底座的下面是兩盤綁死的，所以他猜測是顧客拿起來的時候，看見一整串被拉起來被嚇到，想馬上要塞回去，但由於餐盤之間的空隙非常小，沒塞好才會造成塞車意外。許多網友看完都紛紛回應，「吃個壽司也可以遇到三寶」、「原PO是真的倒楣」、「太神了，這種也被遇到，有衰」、「對不起我笑慘，從來沒看過迴轉壽司車禍」、「之前去吃的時候，也有遇過類似的情況，店員處理完之後，還要每一桌去道歉」，還有不少人也忍不住笑虧，「天竺鼠壽司嗎」、「壽司車車來了」、「天竺鼠車車，壽司版」。（編輯：許智超）