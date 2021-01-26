雲端發票爽中400！男回家一對紙本愣 全場震驚：沒看過
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 09:45:26｜2021-01-26 09:45:46
最新一期11、12月的統一發票號碼出爐，不少民眾已經拿起手邊發票一張張來對看看自己是否中獎，而有些人習慣使用載具，將發票存在雲端方便對獎；而有些人則還是堅持使用紙本對獎。而就有網友分享自己對發票的過程，其中獎金額曝光後，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「下午雲端APP推播自己中了400就先發文慶祝，不過想到家裡還有一疊發票，就先把文章刪掉，結果回家一對紙本真的又中一萬，第一次中那麼多，好爽喔！」貼文一出，網友紛紛回應「好扯，竟然有人中一萬的」、「哇！從沒看過有人中一萬」、「中一萬也太扯，不想用雲端了啦」、「我最多中1400，一萬太猛了....」、「沒中獎...沾沾你的喜氣」、「一萬？從來沒聽過有人中這樣的金額，好猛」、「一萬好猛！只有200或是0的路過」。
根據最新一期的開獎號碼，三組頭獎的中獎號碼分別為「59028801」、「02813820」、「06896234」，若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有 200 元獎金。（編輯：張嘉哲）