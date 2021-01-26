網購釋迦出問題！他怨「賣家狂推責任」　眾一聽價格嚇壞

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他只好將情況反映給賣家，「賣家說應該沒爛，要我們繼續放軟」，沒想到後來就完全發霉了，而且果實還是硬的，這讓讓原PO忍不住想問「這些釋迦還能吃嗎？」事後，他也補充「之前訂的時候，賣家跟我說沒貨，後來天氣變很冷，賣家突然跟我說可以採收了」。
對方也跟掛保證說不會變「啞巴果」（形容無法成熟的水果），結果現在卻說是因為原PO拿去冰，這讓他無奈的說，「天氣這麼冷，而且釋迦這麼硬，我沒事冰它做什麼」，原PO強調，「我可以接受水果因為受氣候影響而導致這樣，但我不能接受的是一直推卸責任！」
許多網友看完都很在意釋迦的價格，「也賣太貴了吧，你是不是被坑了」、「我上次買11顆，才800元，超大顆超甜」、「這價格還是別網購了吧」、「1300元你還敢買啊」、「今年的釋迦便宜到跟送你差不多，剛從台東回來的我」、「一箱六顆1300元，無法忽略的重點」。
另外，也有網友猜測，是因為之前寒流特別冷，才會導致果實未熟成就直接爛掉，不過也有人認為，「應該是有一處先微軟，您按壓太大力把它按出破囗，因為太冷没有在一天内熟透，放了幾天熟透，按破的水果傷囗感染發霉了，那與賣您的店家無關，照片上的釋迦採收時已有8、9分熟，不會啞巴」。（編輯：許智超）