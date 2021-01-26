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網購釋迦出問題！他怨「賣家狂推責任」　眾一聽價格嚇壞

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 11:57:59

▲有網友網購一箱釋迦，沒想到放9天竟出現發黑發霉，但果實還沒熟透。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
▲有網友在網路上購買一箱釋迦，沒想到放9天竟出現發黑發霉，但果實還沒熟透。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
隨著科技的發達，現在有不少人喜歡在網路上購物，食衣住行育樂可以說是在網購平台都能買到。近日，就有網友在網路上買一箱釋迦，打算放幾天軟了再吃，沒想到幾天後釋迦全發黑發霉，讓他無奈問「這樣還能吃嗎？」貼文也引起討論。
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原PO在《爆料公社》表示，日前花了1300元網購一箱釋迦，一箱裡面總共6顆釋迦，不到10斤，由於9日收到時幾乎都是硬的，打算放幾天軟了再吃，結果到了18日，釋迦不但沒有軟掉，竟然還出現發黑、發霉情況。
他只好將情況反映給賣家，「賣家說應該沒爛，要我們繼續放軟」，沒想到後來就完全發霉了，而且果實還是硬的，這讓讓原PO忍不住想問「這些釋迦還能吃嗎？」事後，他也補充「之前訂的時候，賣家跟我說沒貨，後來天氣變很冷，賣家突然跟我說可以採收了」。

▲有些網友猜測，因為原PO拿到時間剛好遇到寒流，才導致果實未熟成就直接爛掉。（圖／翻攝自《爆料公社》
▲有些網友猜測，因為原PO拿到時間剛好遇到寒流，才導致果實未熟成就直接爛掉。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
對方也跟掛保證說不會變「啞巴果」（形容無法成熟的水果），結果現在卻說是因為原PO拿去冰，這讓他無奈的說，「天氣這麼冷，而且釋迦這麼硬，我沒事冰它做什麼」，原PO強調，「我可以接受水果因為受氣候影響而導致這樣，但我不能接受的是一直推卸責任！」

許多網友看完都很在意釋迦的價格，「也賣太貴了吧，你是不是被坑了」、「我上次買11顆，才800元，超大顆超甜」、「這價格還是別網購了吧」、「1300元你還敢買啊」、「今年的釋迦便宜到跟送你差不多，剛從台東回來的我」、「一箱六顆1300元，無法忽略的重點」。
另外，也有網友猜測，是因為之前寒流特別冷，才會導致果實未熟成就直接爛掉，不過也有人認為，「應該是有一處先微軟，您按壓太大力把它按出破囗，因為太冷没有在一天内熟透，放了幾天熟透，按破的水果傷囗感染發霉了，那與賣您的店家無關，照片上的釋迦採收時已有8、9分熟，不會啞巴」。（編輯：許智超）
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