疫情拖累放無薪假！他靠「臥室生意」日賺45萬：不要放棄
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 10:52:12
受到疫情影響，全球有許多民眾的生活陷入困境。但無論多麼困難的時刻，還是有人在努力創造轉機，逆轉人生。英國一位20歲的年輕男子，因為疫情嚴峻被放無薪假，於是他靈機一動，做起網拍生意，提供人們封城期間需要的日常小物，靠著這「臥房業務」為自己日賺12000英鎊，約新台幣45萬元。
綜合外媒報導，這位英國男子名叫格列佛（Ben Gulliver），原本是一位髮廊經理，但因為疫情的影響他放起無薪假，不過他並未因此氣餒，反倒將其視作發展副業的最佳時機。格列佛上網研究一番後，決定開始做起不用出門、待在房間裡便可以營運的網拍生意，而鎖定的客群也是那些因為疫情無法出門的人們，提供他們封城期間最需要的日常小物。比如說，格列佛發現很多牙醫診所因為疫情而暫停營業，於是他便販售起各類潔牙小物，提供民眾在家使用。滿足封城時期一般民眾生活的需求，像是家用健身器材、家用DIY小物等等，這類日常小東西，在疫情下帶來廣大商機，讓格列佛的事業做得風生水起。
格列佛透露，自己從小就滿有「生意頭腦」，懂得將棒棒糖低價買入再高價賣給同學。他強調在現今的時代，只要能夠上網，擁有筆電和電話，每個人都可以開始創業。呼籲大家「永遠不要放棄自己熱衷的事情」，因為人生可能在一念之間便徹底改變。（編輯：倪浩軒）
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