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農曆年後財運爆棚！「4生肖」連旺6年　一年比一年有錢

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 11:09:52

▲今（15）日「3生肖」出門有機會迎接橫財，一起來看看你也上榜了嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲農曆年過後，有「4生肖」財運大爆發，一年比一年有錢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
進入新的一年，準備迎接新的好運，以星座命理專欄聞名的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》，近日分享農曆年過後，有「4生肖」財運大爆發，一年比一年有錢，運勢還能連旺6年，一起來看看你有沒有上榜吧！
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▲農曆年過後，有「4生肖」財運大爆發，一年比一年有錢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲農曆年過後，有「4生肖」財運大爆發，一年比一年有錢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
生肖牛
屬牛的人，春節大年初一開始，未來6年，迎財神接橫財，存款過8位數，人生大贏家，不出意外則有橫財幾筆！在今年的最後階段還能大賺一筆橫財，老天爺都鼎力相助！屬牛人的厚道平日也積累了不少善緣，接下來的日子裡橫財是說來就來，不僅有錢吃香喝辣，更能存下一筆巨款！

生肖龍

肖屬龍的人，春節大年初一開始，未來6年，鴻運當頭，財神點名，中大獎發橫財，鹹魚大翻身，喜事接二連三，屬龍的人洪福齊天，收入越來越多，擺脫困境，得貴人輔佐，必定能夠事業步步高升，財門大開，很快就能夠過上富足的生活，家業興旺，輕輕鬆鬆賺大錢，前途一片美好。

生肖蛇

生肖蛇的人，大多敢做敢當，他們純真樸實，窮能挺住，富不迷失，而且才高八斗，生肖蛇運勢上，2021年與財神投緣，輕輕鬆鬆可得富貴，未來6年，財運爆發，姻緣多合。同時生肖蛇的人工作上自己之前的積累即將出現用武之地，將來一年比一年有錢，大展鴻圖。

生肖狗
生肖狗之人往往反應靈敏，他們凡事力爭上游，有企圖心和冒險精神，同時身邊朋友很多，人緣十分好。屬狗的朋友下月受財神眷顧，財運大開，未來6年，財運無比亨通，一年比一年有錢，恭賀新禧。其次生肖狗的人工作中憑藉自身努力加好運，必定能事業有成，富貴花開！今後大吉大利，能力越強運勢越漲。（編輯：賴詠璿）
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