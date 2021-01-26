月薪10萬「還準時下班」的工作？眾推夢幻職業：躺著爽賺
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 11:22:37
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的！然而，就有網友好奇詢問「有沒有平均月薪10萬準時下班的工作？」對此，就引來許多人分享心目中的答案，其中「夢幻職業」還被眾人大推「連上班都不用！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示好奇「有沒有平均月薪10萬準時下班的工作」，他接著解釋，希望能每天9點上班，能準時於下午5點30分左右下班，且月薪希望有10萬，「如果有的話，想知道職業」。問題曝光後，隨即引來網友討論，其中「房東」被最多人點名，直言「收租啊，連上班都不用」、「收租啊，睡飽數錢」、「收租的」、「收租，不用上班」、「包租公啊」、「絕對是房東」、「房東阿，月薪十萬不用上班」、「房東！躺著賺就好」。但留言區亦有許多人分享不同答案，「有啊！大學教授」、「工程師好幾種，是有很多準時下班的」、「外商很多吧」、「公務人員，處長等級」、「有，資深的國營職員。但你要先熬過前20年」、「在國外可以，我現在在英國八點上班，下午四點半就可以下，國外很多都這樣，是台灣工時太長，午休也要偷時間」。（編輯：陳雅雲）