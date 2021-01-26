「一座新冰箱」寫出租屋族心聲！全場看哭：太過真實
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 11:33:41
今年大學學測國文寫作考題是「如果我有一座新冰箱」，貼近生活的考題引發熱議，許多成年人也忍不住躍躍欲試，以冰箱為題抒發個人心情。就有位網友藉此寫出租屋族的心聲，文章一出，讓廣大鄉民心有戚戚焉，直呼「太過真實」。
有位網友在PTT發文，開頭就破題「如果我有一座新冰箱？天阿！這簡直是我不敢想像的事情」。原PO指出，「你知道在外地租屋工作的我，租屋空間有多小嗎？」根本找不到地方來放這台該死的冰箱，「更別提之後新增的電費會讓我臉有多綠」。原PO無奈直言，每天生活就是早出晚歸的上班工作，下班回家累成狗洗個澡就睡了，放假當然是睡到中午就出去玩，請問「要這台冰箱能做什麼？放烹飪的食材？別鬧好嗎租屋處哪有辦法烹飪。根本就只能像廢人一樣放可樂跟啤酒了吧」。但原PO繼續吐槽，要喝的時候路過樓下超商直接買不好嗎？最後強調，「如果我有一座新冰箱，我希望這座冰箱有多遠滾多遠。如果是尾牙或者活動抽到的，我會想辦法把這座冰箱賣掉，謝謝」。租屋族的社畜人生掀起許多共鳴，網友紛紛在底下留言回覆說，「超寫實的，這篇滿分」、「看了這篇有點想哭」、「小市民被資本主義壓榨，描寫的很真實」、「寫實！！中肯」、「笑著笑著就哭了」、「心有戚戚焉」、「硬派寫實」。（編輯：倪浩軒）