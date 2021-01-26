部桃擴大回溯23位失聯 鄭文燦：已找到21位
記者李春台/桃園報導
2021-01-26 11:49:59
中央疫情指揮中心為防堵部立桃園醫院群聚感染繼續擴大，啟動擴大回溯機制，要求1月6至1/19日曾到部桃的民眾需居家隔離或自主管理。桃園市長鄭文燦今(26)日受訪表示，截至昨日為止失聯的23位，已找到21位，剩下的2位會繼續找，目前運作順利，若有失聯者，警政系統會追蹤。
鄭文燦上午主持防疫會議時指出，這次匡列隔離採「隔離、採檢、自主健康管理」三階段，有部份民眾在1月6日後出院 現在要由衛生局安排後續採檢，採檢原則若有症狀一律由消防局救護車後送，無症狀者則安排防疫車隊接送，防疫車隊的3500元出勤津貼由市府先行補貼，待中央經費下來再做核銷，跳錶車資由患者自行負擔；另外醫院端的診療處置費，由中央統一支應，採檢費用會降到最低，務必要讓每位隔離者完成採檢。鄭文燦指出，部桃專案已經由中央和地方全面啟動追溯隔離機制，昨天警政署交辦23位，市府找到了21位，2位會繼續找，很快都會全部完成。由於中央預估這次的隔離人數上看5千人，他表示目前匡列隔離非常順利，人數也陸續增加中，至於實際執行數字要到最後才會知道。
鄭文燦表示，為讓後續隔離工作順利，市府聯合服務關懷中心也做了相關分工，居家隔離通知書是由民政系統里幹事負責送達，並且會送關懷包，裡面有各種生活物資和防疫事項，接著教育局和勞動局協助每天至少打2次電話；如果有採檢就醫需求，由衛生局負責，有生活物資的需求則由社會局協助；垃圾清運由環保局負責。
另外鄭文燦也提到，目前桃園市居家檢疫約5100人，預估1月28日返台高峰期，屆時可能多達8000人返台，市府民政局已經預先做好準備，防疫旅館目前還有餘裕，未來幾天會密切計算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。