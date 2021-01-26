冷掉的薯條如何恢復美味？店家曝絕招 10萬人跪了：天才
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 12:29:03
炸薯條有著清脆口感與馬鈴薯的獨特香氣，成為許多人熱愛的食物，尤其剛出爐的熱騰騰薯條總是最好吃，不過一旦放太久，薯條冷掉就會變得又硬又乾，口感遠遠不如現炸的好。到底有什麼方法可以讓冷掉的薯條重回美味呢？日本「日清食品」日前在推特上分享絕招，獲得超過10萬位網友按讚，引發討論。
日清食品在官方推特發文表示，這真是人類長久以來的難題！已經冷掉的薯條，該怎麼吃才會好吃？而日清提供的解決方案就是，把薯條丟進咖哩口味的泡麵杯麵之中！從照片中可以看見，泡進泡麵杯中的薯條，吸收了湯汁後變得膨脹飽滿，讓人十分好奇吃下肚的口感究竟是如何？日清食品最後笑稱「請一定要嘗試看看」，而網友則紛紛在底下留言回覆說，「簡直天才」、「超神」、「晚上看到這個會餓死」、「超華麗的完美組合」、「根本是犯罪」。另外也有網友透露，某些拉麵餐廳本來就會把薯條放進拉麵中當佐料，認為薯條配湯確實很搭。還有網友建議，可以把冷掉的薯條放在剛倒入熱水的泡麵杯上，等待麵泡開的同時一邊加熱薯條，泡麵吃一吃再把薯條加進碗裡，如此一來乾薯條與湯薯條兼得，也是一個好方法。（編輯：倪浩軒）