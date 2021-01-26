點了根本盤子！內行抖出「餐廳8道小菜」別吃：成本超低

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第一道為「土豆絲」，在餐廳裡土豆絲是一道十分常見的料理，但她透露土豆的價格其實非常低，但餐廳價格卻賣的相當高。
第二道為「麻婆豆腐」，不少人喜愛麻婆豆腐的美味口感，且吃起來十分下飯，但她解釋一盤麻婆豆腐，頂多使用一斤豆腐，再加上豆瓣醬，和極少量的肉末，成本不高，但部分餐廳、飯店都會賣貴將近一倍。
第三道為「手撕包菜」，許多老饕喜歡手撕包菜的口感，然而若是經常到市場逛逛的朋友都知道，菜價其實都十分便宜；第四道為「番茄蛋花湯」，很多人到餐廳吃飯都會有喝湯的習慣，而番茄蛋花湯在餐廳中，又是一道十分常見的料理，但她透露一碗湯的成本真的不高。
第五道為「皮蛋豆腐」，少量的皮蛋，加上鋪墊的豆腐，吃起來口感相當美味，作為一道涼菜，上桌率也十分高，但其實一盤的成本相當低。
第六道為「螞蟻上樹」，她解釋，螞蟻上樹這道菜的成本不高，但沒有一定的廚藝卻做不出來，可以說是一道能看出廚藝的菜，但一道菜的食材用量其實不多，且僅會用上少許的肉末。
第七道為「京醬肉絲」，她透露以前京醬肉絲確實是一道經濟實惠的菜，一盤醬炒的肉絲，配上半盤蔥絲、黃瓜絲和豆腐皮，份量十足。但現在不少餐廳會為了擺盤美觀減少用量，屬於一道低成本高價格的菜。
第八道為「乾拌海帶絲」，不少人到餐廳一定會點這道小菜，但她透露海帶絲一般都會曬乾，用的時候泡發一下即可食用，但一盤乾拌海帶絲，正常大小的盤子也就是泡發後半斤多一點，由此可知，一盤乾拌爽口的海帶絲成本其實十分低。（編輯：陳雅雲）