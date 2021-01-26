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點了根本盤子！內行抖出「餐廳8道小菜」別吃：成本超低

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 12:34:01

餐廳
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享餐廳有「8道菜」雖然價格都非常高，但其實成本相當低（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不少民眾都會邀約親朋好友，到餐廳或小吃店享用美食，一起聊聊近況，以此聯繫情誼。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享餐廳有「8道菜」其實成本相當低，建議民眾挑選時要再三考慮。
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據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，不少民眾都會和親朋好友，一同到餐廳享用美味的料理，和享受餐廳內的舒適氣氛，不過她就指出餐廳「8道料理」其實成本相當低！
第一道為「土豆絲」，在餐廳裡土豆絲是一道十分常見的料理，但她透露土豆的價格其實非常低，但餐廳價格卻賣的相當高。

第二道為「麻婆豆腐」，不少人喜愛麻婆豆腐的美味口感，且吃起來十分下飯，但她解釋一盤麻婆豆腐，頂多使用一斤豆腐，再加上豆瓣醬，和極少量的肉末，成本不高，但部分餐廳、飯店都會賣貴將近一倍。

▲麻婆豆腐也被點名。（示意圖／翻攝《廚藝公社》臉書社團）
▲麻婆豆腐也被點名。（示意圖／翻攝《廚藝公社》臉書社團）
第三道為「手撕包菜」，許多老饕喜歡手撕包菜的口感，然而若是經常到市場逛逛的朋友都知道，菜價其實都十分便宜；第四道為「番茄蛋花湯」，很多人到餐廳吃飯都會有喝湯的習慣，而番茄蛋花湯在餐廳中，又是一道十分常見的料理，但她透露一碗湯的成本真的不高。

第五道為「皮蛋豆腐」，少量的皮蛋，加上鋪墊的豆腐，吃起來口感相當美味，作為一道涼菜，上桌率也十分高，但其實一盤的成本相當低。

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》不推薦民眾到餐廳點皮蛋豆腐。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》不推薦民眾到餐廳點皮蛋豆腐。（示意圖／翻攝PhotoAC）
第六道為「螞蟻上樹」，她解釋，螞蟻上樹這道菜的成本不高，但沒有一定的廚藝卻做不出來，可以說是一道能看出廚藝的菜，但一道菜的食材用量其實不多，且僅會用上少許的肉末。

第七道為「京醬肉絲」，她透露以前京醬肉絲確實是一道經濟實惠的菜，一盤醬炒的肉絲，配上半盤蔥絲、黃瓜絲和豆腐皮，份量十足。但現在不少餐廳會為了擺盤美觀減少用量，屬於一道低成本高價格的菜。
第八道為「乾拌海帶絲」，不少人到餐廳一定會點這道小菜，但她透露海帶絲一般都會曬乾，用的時候泡發一下即可食用，但一盤乾拌海帶絲，正常大小的盤子也就是泡發後半斤多一點，由此可知，一盤乾拌爽口的海帶絲成本其實十分低。（編輯：陳雅雲）
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