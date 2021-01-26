到家樂福掏禮券結帳！2分鐘後店員臉綠 真相曝光全笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 12:51:51
大賣場販賣的商品從生活用品到零食、餐飲部等應有盡有，且商品售價經濟實惠，不少民眾都會定期到賣場採買。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，拿著公司送的大賣場禮券，到家樂福採買生活用品，豈料結帳時掏出禮券，2分鐘後店員卻慌慌張張的叫住她，真相曝光讓她當場糗翻。
原PO表示，日前到家樂福採買生活用品，想到公司前陣子分發的禮券，這回剛好可以拿來作抵用，結帳時便把禮券拿給收銀員弟弟；怎料過了約2分鐘後，收銀員弟弟卻匆匆地跑回來叫住她，緊張地對她說「小姐，不好意思！妳這是大潤發的！」差點誤收了錯的禮券，原PO這才發現糗大，崩潰直呼「蛤？What？這不是家樂福的嗎？」她看了一下禮券再次確認，笑稱「上面3個字那麼大，真的就是大潤發欸，我的天啊！糗到不行！」當下給了一個尷尬又不失禮貌的微笑，馬上掏出現金給收銀員結帳。原PO解釋「公司以往都是送家樂福的啊！我怎麼知道這次換別家了，還好身上還有現金，喔真是丟臉丟到家了」。貼文曝光，讓全場看完紛紛笑翻，釣出一票網友分享類似經歷，「我在麥當勞點肯德雞的東西」、「曾經全聯卡拿成中油會員卡，因為都藍色的」、「我曾經拿摩斯卡去麥當勞用，說用點點卡結帳，店員帶著不失禮貌的微笑，對我說這是摩斯卡」、「我曾去全家櫃台點紅茶拿鐵，店員看螢幕找好久，我忽然想到趕快說：呃，不好意思，那是7-11的，幫我改抹茶」、「我拿icash去全家結帳」。（編輯：賴詠璿）