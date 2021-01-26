木曜女神「阿部瑪利亞」紅啥？粉絲揭爆紅關鍵：完全加分
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 13:42:22｜2021-01-26 15:23:19
百萬訂閱Youtube頻道「木曜4超玩」以「一日系列」聞名，其中六名主持人邰智源、泱泱、溫妮、KID（林柏昇）、謝坤達、阿部瑪利亞更是人氣高漲。不過，就有網友指出近期阿部瑪利亞的聲量逐漸上升，讓他好奇到底在紅什麼？對此，就引來許多粉絲揭露「爆紅關鍵」。
阿部瑪利亞為日籍藝人，於2010年以AKB48第10期生身份出道，2017年自AKB48移籍至TPE48，成為TPE48（現AKB48 Team TP）第一位正式成員，2019年從AKB48 Team TP畢業，目前轉往台灣演藝圈發展，現在更是網路節目「木曜4超玩」的主持人之一。對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示泱泱、溫妮各有粉絲支持能夠理解，但他認為阿部瑪利亞在節目中話不算太多，且多數時間僅會微笑，讓原PO好奇發問「我真心不懂她到底紅在哪？」
問題一曝光，就有粉絲透露「努力的性格」和「甜美的氣質」是最大加分關鍵，直言「我女生也喜歡阿部，很認真可愛，自己去菜市場買菜做飯，超療癒！新的唐吉訶德介紹也很努力」、「身高剛好，腿讚，有種氣質感，重點是很努力」、「以前中文不好的時候真的很無聊，現在話比較多就好一點，有在進步就不錯」、「一個日本人跑來台灣學中文，然後一切重頭來，這勇氣已經很了不起了好嗎？」「很有禮貌，又正，小孩才選，我全都要」。此外，也有人針對阿部瑪利亞曾在女團待過的經驗，指出實力絕對不輸台灣其他女藝人，「好歹待過日本最知名女團，歌舞實力屌打台灣女明星」、「至少日本磨練過，有一定水準」、「跳舞屌打」。（編輯：陳雅雲）