獨／神祕客密報百億大亨莊周文 「有人會來查公司」!
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-26 14:06:28
百億博奕大亨莊周文目前仍羈押台中看守所，其集團幹部及人頭董事、股東為求自保及撤銷解押，日前紛向檢方緊咬莊才是幕後老闆，更供出莊周文在檢警搜索前即接獲密報，警示幹部「有人會來查公司，把不方便之資料拿走」，企圖與莊完全切割。莊周文及4名核心共犯則對名下113筆近百億元的不動產遭扣押表示不服而抗告，反擊檢方「未敘明何以扣押之不動產皆屬於犯罪不法所得，亦未認定具體犯罪所得數額為何」，主張不符比例原則，恐有超額扣押，但所提抗告及聲請都遭法官裁定駁回。
刑事局於109年初破獲台中市華美西街一處網路賭博水房，追查幕後金主疑為新力旺控股集團總裁莊周文，檢警於8月展開多點搜索、帶回18名涉案相關人，莊周文卻接獲密報，早一歩逃逸。檢警在9月發布通緝，11月在彰化將莊逮捕，檢察官審酌莊男從事集團性犯罪，情節非輕，組織龐大，洗錢數額甚鉅，嚴重影響社會治安及金融秩序，訊後依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博罪向法院聲請羈押禁見。而早先落網目前羈押中的幹部及人頭們為求撤銷羈押及輕判，已紛紛跳船並切割，指出公司幕後老闆就是莊周文!有人頭董事、股東具體陳述「實際上開公司之所有出資、決策均由莊周文負責，股份所有權亦為莊周文持有」。一名財務部女協理，更供出莊周文於109年8月10日晚上即向她警示「有人會來查公司」，叫她把不方便之資料拿走，不要放在公司。檢警也果然在女協理車輛內扣得新力旺公司及莊周文等人之財務資料、對帳單、134本存摺，及現金954萬多元等。
莊周文及梁姓、高姓、李姓、陳姓等4名組織核心，則對檢察官扣押他們名下113筆近百億的不動產很不滿，委任律師提出抗告，認為檢察官未衡量扣押之113筆不動產與所欲保全之利益是否符合比例原則，即逕將113筆不動產悉數扣押，恐有超額扣押、違反比例原則、過度侵害財產權益暨交易安全維護等疑慮。結果，莊周文及幹部等人之聲請及抗告都被法官裁定駁回。