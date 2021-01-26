少吃Buffet、上夜店！一圖看懂各地「感染風險指數」

近期桃園醫院群聚感染擴大，各界都不敢掉以輕心。對此，營養師高敏敏在臉書表示，確診人數增加、隔離人數攀升，現在疫情真的要戒慎恐懼，她並奉上「新冠病毒在不同場合的感染風險」，其中，夜店、酒吧的風險最高；飯店Buffet、健身房則次之。

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高敏敏貼出一張「新冠病毒在不同場合的感染風險」，從圖中可見，「低風險」的場合包括：去戶外露營、叫外送外賣、拆郵件或包裹；「中低風險」為去公園、在市中心逛街、於醫生候診室、住飯店、酒店兩晚、一群人跑步、騎車、高爾夫。

而去美容院、理髮廳、拜訪親戚、朋友、在辦公大樓工作、接送孩子上下學、於賣場中購物則屬於「中度風險」；「中高風險」的則有：與人擁抱或握手、搭飛機旅行、參加婚禮或葬禮、於餐廳內用餐。



▲營養師高敏敏在臉書奉上「新冠病毒在不同場合的感染風險」，其中，夜店、酒吧的風險最高。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

至於「高風險」的場合包括：去夜店、酒吧、去室內體育館參與人群聚集之活動、聚集於500人以上之場合、於健身房鍛鍊、吃飯店Buffet，以及去電影院看電影。





高敏敏並呼籲大家「真的要多加留意！」而除了做好防疫、增加自己的免疫力也很重要，她並提出「6大關鍵營養食物」，其中包含：優質蛋白質、各種不同顏色蔬菜水果、Omega-3好油、全穀雜糧、好菌與辛香料類食物。文末，她也不忘提醒大家，「非常時期，從飲食方面增加免疫力是很重要的喔！讓我們一起對抗！今年的目標大家都要好好活著、健康活著！一起加油！」（編輯：許苡晴）