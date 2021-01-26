全身麻醉是什麼感覺？過來人揭「穿越經驗」：傳說是真的
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 15:49:26
進行部分大型手術時，醫師有時候會透過施打全身麻醉，讓病患在無意識的情況下結束這場驚魂記。就有網友透露，近期準備要進行全身麻醉的相關手術，詢問大家「全身麻醉是什麼感覺」，直言自己緊張到爆，引發熱議。更釣出許多過來人分享親身經驗，數3秒就穿越到手術後，「傳說是真的！」
有位網友在PTT發文表示，「小時候連照個胃鏡都選最基本只麻喉嚨」，當時醫師還會安撫說「妹妹好棒」，原PO透露近期「輪到自己要全麻」，因為之前沒有過全身麻醉的經驗，讓她緊張到爆，不禁詢問大家「有人全身麻醉過嗎？」希望過來人分享相關經驗。而網友也紛紛在底下留言回覆說，「全麻就睡著啊」、「全麻過兩次，感想是醫院冷氣好冷」、「緊張也沒用，不過叫你不要緊張也是假的，因為我之前去全麻也很緊張」、「輪到你的時候深呼吸三次就睡著了」、「全麻可能是你這輩子睡得最深的一覺」、「針打下去就會在不知不覺間睡著，醒來還會疑惑這樣就開完了？」、「數3秒就入睡，這傳說是真的」、「醒來覺得很神奇，很像時間被偷走了」、「護士溫柔的說，要睡覺囉，1、2，然後沒聽到3我就睡著了」、「真的會有一種穿越到幾小時後的感覺」。另外也有網友表示，「醒來退麻醉才痛苦，身體真的很不舒服」、「全麻完狂吐一整晚，全身發麻，感覺像被重物壓心臟」、「醒來冷到狂發抖」、「全麻沒感覺但是醒過來像被車撞過全身痠痛」。（編輯：倪浩軒）