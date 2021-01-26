電視冰箱瘋狂送到家！女驚呆「我根本沒買」 真相抖爆了
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 15:23:05
現在有不少人喜歡在網路上購物，再宅配到家裡，但如果沒有買東西，可是卻一直有貨物往家裡送，該怎麼辦？大陸一名女子就常收到來路不明的貨物，後來接到一名買家的電話，才知道是送錯地址了，但她還是對「一樣的地址跟資料」感到疑惑，調查後才發現真相令人傻眼。
根據《河南商報》報導，大陸瀋陽一名女子小美（化名）日前不停收到某購物平台的訊息，告知即將派送一台電視到她家，小美一開始並沒有想太多，結果隔天一早就接到送貨員的電話，這讓她質疑自己是不是遇到強迫推銷，但送貨員並沒有跟她收錢，幾天後還收到一台冰箱，讓她覺得相當詭異。小美為了理解發生什麼事，只好跟送貨員核對收貨人訊息，結果資料都是一樣的，最後登入APP並聯絡客服人員，卻發現她的已購清單內真的多了液晶電視和冰箱，不過自己的帳戶並沒有被扣款，這讓她越來越搞不清楚狀況。
隔天小美突然接到一通來自甘肅的電話，一名買家小葉（化名）指出液晶電視和冰箱是自己買的，讓小美忍不住說「你在甘肅，我在瀋陽，你買的家電怎麼送到我這來了呢？」對方也說自己不知道怎麼回事，打開自己的帳戶，裡面竟然都是小美的訊息。
最後聯繫客服及相關單位，才發現小美曾換過電話號碼，之後舊號碼透過廠商二次銷售，就到了小葉手上，然而小葉登入後也沒注意小美的舊資料沒有刪除，就直接下單購買電器，所以物品才會送錯。雖然送錯的物品已經送回小葉手中，但小美仍認為，帳戶安全的問題需要解決，否則個資外洩問題會更嚴重。對此，平台工作人員回應，會將此情況回報給技術人員，再尋求解決辦法。（編輯：許智超）