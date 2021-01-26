浴室傳詭異聲音！女開門見「熱水器」嚇壞：一天發生兩次
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 16:35:31
天氣冷颼颼，熱水澡成為下班疲憊時的唯一救贖，不過一定要注意熱水器的接線是否有問題，否則容易發生危險。近日，就有網友在家休息時，突然聽到浴室發生奇怪聲響，一開門竟看到「熱水器在噴火」，讓她相當驚恐，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，今天在租屋處休息時，突然聽到浴室傳出「逼逼啵啵」躁動聲，透過鏡子反射疑似看到火花，打開門一看才發現，熱水器不但燒起來，甚至還炸出紅色火焰，當下她趕快切斷電源撲滅火勢，沒想到中午又起火第二次，讓她相當驚恐。由於第二次燒起來的火勢太大，所以這次她拿著手機衝進浴室，打算錄影給房東看，男友也緊急衝出去拿滅火器，經過一番搶救才終於撲滅。原PO解釋，後來查明原因並非是熱水器故障，而是水電師傅當初接的線就有問題，才會導致熱水器燒壞冒火，這讓她忍不住說「大家不要找兩光水電，接線接成這種樣子」最後她也無奈自嘲，「一整個早上都太荒唐，早知道剛剛就買香腸回來烤，直接在我門口擺香腸攤」，許多網友看到也紛紛回應，「根本迷你型火災」、「好恐怖，真的蠻危險的」、「我也是這種熱水器耶，怎麼會燒起來」、「剛剛看到，直接去關心一下我家的」、「嚇死，這也太誇張」、「雖然很恐怖，但香腸攤笑到我」。（編輯：許智超）