激勵醫事人員士氣 鄭文燦：市府將加碼最高10萬補償金
記者李春台/桃園報導
2021-01-26 16:24:51
面對部桃醫院群聚感染擴大，桃園市全市11家責任醫院通力合作，共同分擔面對這段期間所增加的醫療壓力。桃園市長鄭文燦今(26)日下午出席桃園市醫師公會應變會議時宣布，除了中央的補償以外，醫事人員因醫療照顧病患而必須居家隔離者發給3萬；因而確診者市府將加碼發給最高慰問補償金10萬元。
鄭文燦指出，這次部桃專案約有5千人會涉及居家隔離，後續包括就醫、採檢、或一般市民的就醫需求，在部桃量能減壓之後，需要其他醫院院所支援，目前各家區域型醫院急診門診量都提高三成，住院也要排隊，民眾自費篩檢也增加非常多，希望各醫院秉持著照顧病人的權利不拒收，另外也可參考健保卡雲端註記資料，來判斷哪些該留在基層的醫療院所，哪些該轉介到責任醫院，透過基層醫療分擔一部份能量，讓市民不管是正常的就醫，或者是因為這次防疫隔離的需求，兩個目標都可以完成。另外有關基層診所憂心防疫物資不足的問題，鄭文燦表示，因為目前熱區在桃園市，他已與衛福部長陳時中溝通過，只要防疫物資，特別是N95口罩，一定會供應充足，市府備量一個月，如果臨時欠缺，衛生局會提供支援，這兩天已經經調度16萬5千個N95口罩，及16萬件防護衣，強調市府會再增加安全存量，請所有的醫院、診所都不用擔心。
對於醫事人員這段時間為了防疫工作量大增，鄭文燦也宣布，除了中央的補償以外，凡是醫事人員，因為醫療照顧而確診，桃園市會發給慰問補償金10萬元；若因此居家隔離者，醫事人員每一位發給3萬元補償慰問金，也代表市政府對醫護人員的支持；如果醫事團體協助防疫因而要增加人力或者是經費需求，由市政府補助預算。
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