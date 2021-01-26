網購處處有驚喜？他分享「淘寶7生活用品」　1神物超中二

近年來不少人的購物方式逐漸改變，從原本在實體店面購物轉變成在網路商城居多，也因為網購相當便利，讓許多人紛紛開起網購之路，對此，YouTuber阿湯也在頻道《阿湯I’m》分享了他在淘寶所購買的「7個生活小物」，其中一項神物「電動剝瓜子機」，更是讓他笑稱「蠻中二的」。

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首先，他在影片中分享的第一個小物「榨汁罐」，他提到，一般比較常看見的手動榨汁器都是以塑膠或是不鏽鋼材質居多，而他會買這款榨汁罐的原因，則是因為它是「玻璃製」的，且結合了「密封蓋」。他也表示「當榨汁完後，如果沒有要馬上喝，想要準備帶出門，就不用再另外準備容器存放，直接蓋起來就可以了」，至於榨汁效果，他則覺得和其他手動榨汁器都大同小異，基本上只要不是手無縛雞之力的文弱書生，都能榨出8、9成以上的果汁。

▲YouTuber阿湯在頻道《阿湯I’m》分享了他在淘寶所購買的「7個生活小物」。（圖／翻攝自YouTube《阿湯I’m》）

第三個「BOOTLE OPEN開瓶器」，他表示，單純就是用來開瓶用的，也因為它長得好看，而且體積很小就直接買了；而第四個「懶角落的玻璃油罐」，他也提到自己以前用過許多種裝油的容器，但都各有缺點，不過當他看到這種設計覺得蠻不錯的，「拿起來往下倒時，蓋子會自己翻開，用完放著後就會蓋回，若有多餘的油殘留在上面，它也有設計回油孔」，既好看又實用。



