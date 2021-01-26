網購處處有驚喜？他分享「淘寶7生活用品」　1神物超中二

近年來不少人的購物方式逐漸改變，從原本在實體店面購物轉變成在網路商城居多，也因為網購相當便利，讓許多人紛紛開起網購之路，對此，YouTuber阿湯也在頻道《阿湯I’m》分享了他在淘寶所購買的「7個生活小物」，其中一項神物「電動剝瓜子機」，更是讓他笑稱「蠻中二的」。
首先，他在影片中分享的第一個小物「榨汁罐」，他提到，一般比較常看見的手動榨汁器都是以塑膠或是不鏽鋼材質居多，而他會買這款榨汁罐的原因，則是因為它是「玻璃製」的，且結合了「密封蓋」。他也表示「當榨汁完後，如果沒有要馬上喝，想要準備帶出門，就不用再另外準備容器存放，直接蓋起來就可以了」，至於榨汁效果，他則覺得和其他手動榨汁器都大同小異，基本上只要不是手無縛雞之力的文弱書生，都能榨出8、9成以上的果汁。
第三個「BOOTLE OPEN開瓶器」，他表示，單純就是用來開瓶用的，也因為它長得好看，而且體積很小就直接買了；而第四個「懶角落的玻璃油罐」，他也提到自己以前用過許多種裝油的容器，但都各有缺點，不過當他看到這種設計覺得蠻不錯的，「拿起來往下倒時，蓋子會自己翻開，用完放著後就會蓋回，若有多餘的油殘留在上面，它也有設計回油孔」，既好看又實用。
分享到第五個「電動剝瓜子殼機」，阿湯也忍不住直呼「我知道買這個感覺蠻中二的，但看了真的很心動」，因為他常常買一大包瓜子，在看電視時狂吃，但用嘴巴嗑瓜子久了，嘴唇都會不太舒服。而該機器使用方式則是將不同大小的瓜子丟進去4個尺寸的孔洞，按下開關鍵後放進瓜子，被偵測到機器才有動作，成功了瓜子就會被擠壓往下掉。至於實不實用，他也表示「蠻方便的，只是有時候擠壓過頭，會整個碎掉，或有些太硬的瓜子也會壓不下去，但整題來說是算好用的」。
接著到第六個「懸浮足球玩具」，而他所購買的是有附一個小球門的組合，而該玩具主要是靠「風力」讓它有一點浮在地面上，沒有完全離開，只要開關開下去，就會變得輕飄飄的，對於小朋友來說，在家裡踢球就不會到處彈跳，也讓他直呼「這個玩具我覺得在家玩頗不錯」；最後第七個「飛行球玩具」則是充電式的，充一次電大概可以飛8-10分鐘，打開電源後只要正拿，稍微晃一下就會啟動扇葉，接著輕拋就會飛上去，只要它的平衡歪到一個程度，就會自動停止。另外，也能在底下一直幫它往上拍。不過他也提醒，該玩具不能丟太大力，要輕拋才能飛得比較久，太大力反而會馬上失衡墜機，不過蠻安全的，小朋友玩應該也不會有太大問題。（編輯：郭佩蓉）