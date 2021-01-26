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在南部年收入55萬！同事嫌「好想離職」　眾揭殘酷真相

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 16:32:54

▲有網友在 PTT 八卦版表示，常常聽到現在公務員待遇大不如前，甚至薪水不若理組，不禁好奇詢問，為何仍一堆全職考生擠破頭搶鐵飯碗，貼文立刻引發眾人熱議，釣出內行人神解背後真相。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲台灣薪資分布不一，通常不同地區的薪水也會有所差異。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
每個人總希望自己任職的行業年收入越高越好，但依照台灣的薪資分布來看，每個地方因為物價及產業的不同，年收入有高有低也非常正常。近日，就有網友討論「在南部年收入55萬的待遇真的很差嗎？」貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「我們公司員工年薪55萬，這樣待遇很差嗎？每月見紅日數排休，每月工時180至220，是在台南做服務業的，時不時都會聽到某些員工抱怨公司很小氣什麼的」。
▲網友分享自己公司年收入55萬，詢問這樣的薪水在南部如何。（示意圖／取自unsplash）
▲網友分享自己公司年收入55萬，詢問這樣的薪水在南部如何。（示意圖／取自unsplash）
「真的很想知道，給這樣的薪資真的是很摳嗎？，更想知道的是既然覺得很摳怎麼一待就是四年，老闆問的時候都說公司很棒棒，轉身又跟同事說公司不好，不好大可另請高就啊，真的不用屈就，所以在南部年收入55萬的待遇真的很差嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「超高...」、「年收入55萬在台南？超高好嗎....」、「若是服務業真的超高」、「應該滿足了，一堆人年薪不到30萬」、「來台北看看，一堆人都沒55萬」、「這薪水在台北新竹算低，其它地方算很不錯耶」、「很低嗎？原來是我們拉低了你們的水平....」、「我在台北才52萬...南部55萬太賺了」。（編輯：張嘉哲）
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