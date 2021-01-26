在南部年收入55萬！同事嫌「好想離職」 眾揭殘酷真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 16:32:54
每個人總希望自己任職的行業年收入越高越好，但依照台灣的薪資分布來看，每個地方因為物價及產業的不同，年收入有高有低也非常正常。近日，就有網友討論「在南部年收入55萬的待遇真的很差嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「我們公司員工年薪55萬，這樣待遇很差嗎？每月見紅日數排休，每月工時180至220，是在台南做服務業的，時不時都會聽到某些員工抱怨公司很小氣什麼的」。「真的很想知道，給這樣的薪資真的是很摳嗎？，更想知道的是既然覺得很摳怎麼一待就是四年，老闆問的時候都說公司很棒棒，轉身又跟同事說公司不好，不好大可另請高就啊，真的不用屈就，所以在南部年收入55萬的待遇真的很差嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「超高...」、「年收入55萬在台南？超高好嗎....」、「若是服務業真的超高」、「應該滿足了，一堆人年薪不到30萬」、「來台北看看，一堆人都沒55萬」、「這薪水在台北新竹算低，其它地方算很不錯耶」、「很低嗎？原來是我們拉低了你們的水平....」、「我在台北才52萬...南部55萬太賺了」。（編輯：張嘉哲）