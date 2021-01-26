去廟問事被告知「有人跟著」！他連擲12個聖筊後大改運
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 16:45:48
在台灣，許多民眾遇到人生難題都會前去宮廟求神問卜，尋求宗教力量的幫助。就有位網友透露親身經驗，前陣子遇上很多不如意的事，於是去廟裡問事。結果師兄表示「有人跟著你來」，揭開來龍去脈後原PO更「連擲12聖筊」，從此運勢大開。文章發布後，特殊經驗引發網友討論。
有位網友在臉書社團《靈異公社》發文，透露自己在豬年時遇到人生中很多不如意的事，有次帶著老婆去台南的一間廟宇問運途，結果輪到原PO時，廟裡的師兄對他說「有人跟著你來，是廣澤尊王」。原PO大感驚奇，師兄指出聖王公來自南鯤鯓那方，更開示原PO不需要問運途，只要達成聖王的條件自然可以滿足願望。而聖王的條件就是幫祂雕刻金身。師兄吩咐原PO回去找到那間廟，擲筊問清此事。於是原PO前往該間廟宇，先問神明是否跟著自己前去台南，連擲出5個聖筊；再問是否需要雕刻金身，又連擲出7個聖筊。
之後原PO果然時來運轉，很多難題迎刃而解，事業開始往上衝，原PO也依約替神明雕刻金身。特殊經驗讓網友嘖嘖稱奇，紛紛在底下留言回覆說，「真好，神明願意跟著你」、「有福份」、「應該是有緣」。（編輯：倪浩軒）