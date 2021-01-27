房市／桃園疫情緊張 這熱區看屋人氣不減
財經中心/綜合報導
2021-01-27 08:00:00
有網友在PTT home sale版詢問，桃園日前匡列5000人居家隔離，桃園醫院又是此次疫情最嚴峻的醫院，去年桃園房市亮眼，這一波的房市看空還是看多？在地房仲表示，目前短期利空消息影響不大，主因是看屋族群多是剛性需求，而看屋過程中沒有群聚，僅有屋主、看屋買方與業務人員，做好防疫措施相對安全。
桃園龜山區A7重劃區為桃園近期推案量大的交易熱區，短期的利空消息是否影響房市？信義房屋長庚重劃店店長李德煌表示，目前影響不大，主因是有看屋的民眾，都是有實際需求要買房，因此看屋都照原定計畫進行，沒有取消的情形。李德煌進一步說明，看屋的過程中，並不是大規模的群聚活動，若是屋主自住物件，買方只會接觸到屋主與業務人員，若是看空屋的物件，買方就僅會遇到業務人員；業務人員自己也都會戴好口罩，做好防護措施，而近期隨著疫情升溫，社區大樓的管制措施也都很嚴格，要戴上口罩、洗手消毒等，防疫措施嚴謹。李德煌強調，桃園醫院的居家隔離14天內需密切觀察，才能得知疫情影響是否發酵，不過各縣市的生活圈其實緊鄰，尤其有許多居民通勤到台北，若是桃園房市真的因疫情影響，大台北地區也會有影響。