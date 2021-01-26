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女拜月老「求牽姻緣線」！曝1星期後驚人結局　網超有感

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 18:02:40｜2021-01-26 18:12:22

▲不少單身男女為求好姻緣都會拜月老。（圖／翻攝自臉書）
▲一名女網友崩潰發文，表示自己日前去拜月老求牽姻緣線，豈料超不順利，一個星期後曖昧對象竟然就不回覆她訊息了。（示意圖／翻攝自臉書粉專）

不少單身男女為求得一段好姻緣，通常都會到廟裡「拜月老」，祈求能儘早脫單！對此，也有一名女網友表示自己目前單身兩年了，而日前她和一個男生蠻曖昧的，豈料當她去拜月老想求姻緣線時，卻超不順利，更崩潰的是，一個禮拜後曖昧男竟然就不回她訊息了。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己身邊並沒有什麼異性朋友，至今已經單身兩年，身旁朋友實在看不下去，便介紹了男性友人給她認識，但原PO和對方並沒有見過面，「因為是我朋友給他我的LINE」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也表示，自己是台南人，而對方則是台北人，「在聊天的過程中其實蠻曖昧的，有時候會互撩對方之類的，他也說他如果來台南的話要一起去好多地方玩」，而倆人也就這樣穩聊了三個月，原PO覺得他們倆很合，於是她某天到了台北龍山寺拜月老，也問了月老能否幫他們牽個線，怎知在擲筊時卻一直沒有聖筊，讓她當下超難過，「難道我真的要一直單身下去了嗎」。

▲不少單身男女為求得好姻緣，都會到廟裡拜月老，祈求能快點脫單。（圖／取自
▲不少單身男女為求得好姻緣，都會到廟裡拜月老，祈求能快點脫單。（圖／取自 Pixabay ）
「我們明明那麼曖昧，應該可以順利在一起吧，月老到底準不準」，原PO透露自己當下心裡是這麼想的，豈料結局卻讓她超崩潰，「結果殊不知等我拜完月老一個禮拜後，那男生真的沒有再回我訊息了呢」，讓她哭笑不得，直呼「真的不要懷疑月老」。

貼文一出，引起熱議，不少網友們紛紛留言分享相似經驗「月老閱人無數，絕對看得比你清楚」、「我拜過，然後就分手了...」、「我也是拜完神明對象就直接消失，到底是這個對象不好的意思嗎」、「沒關係我也是，拜完後那個人就不回了」。

不過也有網友表示，「聽說月老是幫你介紹新對象用的，已經有目標對象又去找月老，他覺得不適合會幫你斬斷，因為老人家會覺得『嘖嘖，這個不好，妳等我介紹一個好一點的給妳』，我聽說的」、「月老真的很準！我原本超不信邪的，有對象然後還去找月老希望他可以幫我和對方牽線，殊不知拜完月老之後我和那個男生就沒再聯絡了，不過月老幫我找了個更好的男朋友」。（編輯：郭佩蓉）

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