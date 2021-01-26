台積電才創新高！竟「連2天慘跌」　網揭原因：直接哭暈

有「護國神山」之稱的台積電，日前股價屢創新高，21日更登高創天價，一度來到679元，漲幅4％以上，市值來到17兆元，也帶動台股衝破1萬6千點大關，豈料25日開始後就連2天小跌，以黑盤作收，市值也瞬間蒸發1兆元，對此，也有網友發問「當初買在670T的人在想啥呢」？

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「台積電買在670的人現在在想啥的八卦」為題發文，痛批當初一堆奇怪的外資亂喊台積電上看700點，結果現在連700都沒到，就被打回原形，也讓他諷刺直呼「有沒有台積電其實就是惡質股的八卦，有沒有當初買在670的人，現在怎麼想的八卦」？

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）