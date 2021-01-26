台積電才創新高！竟「連2天慘跌」 網揭原因：直接哭暈
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 21:27:01
有「護國神山」之稱的台積電，日前股價屢創新高，21日更登高創天價，一度來到679元，漲幅4％以上，市值來到17兆元，也帶動台股衝破1萬6千點大關，豈料25日開始後就連2天小跌，以黑盤作收，市值也瞬間蒸發1兆元，對此，也有網友發問「當初買在670T的人在想啥呢」？
該名網友在PTT以「台積電買在670的人現在在想啥的八卦」為題發文，痛批當初一堆奇怪的外資亂喊台積電上看700點，結果現在連700都沒到，就被打回原形，也讓他諷刺直呼「有沒有台積電其實就是惡質股的八卦，有沒有當初買在670的人，現在怎麼想的八卦」？事實上，台積電在本月21日一度飆到679點大關，讓許多股民相當看好，認為會繼續衝破700點而繼續加碼，但當時PTT上也有不少網友們則一面倒地發文狂勸「外資狂賣台積電，大家不擔心嗎」、「散戶必須冷靜」，認為大家應該冷靜下來，不要跟風，況且也得考慮到外資賣出的部分，若繼續跟進的話，之後賠慘機率可能非常高。
貼文一出，也有網友留言揭原因，「就被騙呀，真以為大多頭一片樂觀當韭菜剛好」、「散戶都在高點歐印了哪來的錢加碼，以為在玩大富翁資金無限是不是？」、「有閒錢買幾張的根本沒在怕了吧！零股跟風仔就下車算了」、「（散戶）哭暈在廁所」、「不喊，外資怎麼提錢？接好接滿他們才好調配呀」、「過兩天漲回去一堆沒上車的又在發後悔文，看太多了」。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）