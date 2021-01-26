路邊見運鈔車露財！後車箱「滿出來」　網笑：絕不怕被搶

不少民眾在路上看見運鈔車，總會聯想到歹徒飛車搶劫的畫面，日前就有一名20多年來從沒看過運鈔車的網友在社群論壇《Dcard》表示，自己前陣子與弟弟開車在路邊時，一旁的弟弟突然驚呼車旁有運鈔車，沒想到原PO興奮地轉頭後卻當場傻眼，文章曝光後也讓不少網友忍不住笑翻。

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這名網友貼出當天看到的「運鈔車」的照片，並表示當天弟弟突然指著窗外說「欸是運鈔車欸！」，本來就沒看過運鈔車的原PO立刻轉頭朝著弟弟手指的方向看，沒想到弟弟所謂的運鈔車載滿的竟然是滿滿的紙錢、金紙還有快滿出來的紙蓮花，當下認為自己被耍的原PO也不禁臭罵弟弟「你以後也會用得到！」。

▲這台「運鈔車」實際上載著的是滿滿金紙和紙錢。（圖／翻攝自Dcard）

不過弟弟也逗趣回應「欸這種運鈔車在路上都可以光明正大把錢露在外面，還不會被搶劫」，原PO則大翻白眼回嗆「那你要不要先囤貨起來放，下輩子直接當地獄有錢人」。不少網友也被這個畫面逗翻，紛紛留言表示「那我阿嬤家開金紙店是銀行囉」、「試問燒大量紙鈔是否會對地府造成通貨膨脹影響？」、「這樣堆不會一路開一路掉嗎」、「這沒人敢搶吧，一旦上路車子都要繞道了」。

此外，也有自稱以開真正運鈔車維生的網友就表示「運鈔車真的沒什麼，每天至少開車9、10小時，看到錢也就無感了，對我來說就是有價值的廢紙」。事實上，這台「運鈔車」可能是紙錢集運車，許多廟宇或地方政府會提供集中運送紙錢服務，不過近年環保意識抬頭，政府和廟方也建議民眾祭拜或參加祭祀活動時，盡量減少焚燒紙錢，改以線上燒金或其他方式展現，減少空氣汙染同時也能不減誠意。（編輯：楊智傑）