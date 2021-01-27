NOW早報／台積電才創新高！竟「連2天慘跌」　網揭原因

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事實上，台積電在本月21日一度飆到679點大關，讓許多股民相當看好，認為會繼續衝破700點而繼續加碼，但當時PTT上也有不少網友們則一面倒地發文狂勸「外資狂賣台積電，大家不擔心嗎」、「散戶必須冷靜」，認為大家應該冷靜下來，不要跟風，況且也得考慮到外資賣出的部分，若繼續跟進的話，之後賠慘機率可能非常高。
今日天氣／中南部日夜溫差大 各地天氣穩定
昨(26)日白天各地大多為晴到多雲，穩定的天氣，高溫西半部地區來到24至26度，東半部23、24度，傍晚起東北季風稍微增強也帶來些水氣，大臺北及東半部地區雲量會增多，也陸續有局部短暫雨出現，而在基隆北海岸及東北部地區降雨較明顯。
今（27）晨可能會有較大的雨勢出現；清晨的溫度變化與昨天相比變化不大，低溫中部以北及東北部是12到14度，花東及南部約15到17度，白天高溫方面北部及東北部比今天降個4度左右，中南部地區高溫也有略降一些，主要留意溫度變化較大，日夜溫差可達10度以上，而且清晨時容易有局部霧或低雲影響能見度，請早出晚歸的朋友做好保暖並注意交通資訊。
NBA／Kobe逝世一周年 湖人主帥讓球員放假一天
人傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant（科比）逝世滿1周年，目前傳出湖人不打算舉行任何儀式致敬，湖人主帥Frank Vogel受訪時表示，會讓球員放假一天，讓他們用自己的方式度過那天。
Vogel今日談到此事，「明天的氣氛一定更令人悲傷，所以我會讓球員們放假一天，讓他們做自己想做的事，以他們認為適合的方式去度過那一天。」
明天湖人沒有比賽，不過後天將作客費城，湖人預計明天下午啟程前往客場，Vogel補充表示，若有球員明天想進行訓練或投籃，球隊會給予協助，但不是強制性練球。
取消婚禮！黃子佼婚宴不辦了 道歉老婆：有遺憾要告訴我
藝人黃子佼和孟耿如去年3月登記結婚，原定去年4月要舉辦婚宴，無奈因為疫情只好延期至今年5月，不過昨（26）日黃子佼在臉書上宣布，700人的婚宴因為疫情難預期仍有風險，和老婆討論後還是決定取消，改成4桌的家宴。
黃子佼也向老婆孟耿如道歉，「抱歉我無法給妳大婚宴，感恩妳體諒，現在時刻是7：20整，妳生日日子，也是妻愛你。」並貼出與孟耿如對話，坦言「沒有給老婆應該盛大婚宴很抱歉，如果你有遺憾一定要告訴我」，孟耿如直言「目前沒有感到遺憾，如果以後老了想補辦再說」，甜蜜的夫妻情羨煞許多人。
桃園女接衛生所來電嚇壞！一聽真相秒安心：差點就領10萬
衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，至今共造成15人確診新冠肺炎，指揮中心預計擴大匡列5000名相關接觸者居家隔離，也造成不少桃園民眾人心惶惶，擔心相關單位通知自己有染疫可能。昨（26）日下午就有名男網友在臉書社團《爆怨公社》分享自己的姊姊突然接到來自桃園衛生所的電話，結果對方來電的用意卻讓她直喊「差點精神耗弱」，真相超展開讓不少網友也笑翻。
路邊見運鈔車露財！後車箱「滿出來」 網笑：絕不怕被搶
不少民眾在路上看見運鈔車，總會聯想到歹徒飛車搶劫的畫面，日前就有一名20多年來從沒看過運鈔車的網友在社群論壇《Dcard》表示，自己前陣子與弟弟開車在路邊時，一旁的弟弟突然驚呼車旁有運鈔車，沒想到原PO興奮地轉頭後卻當場傻眼，文章曝光後也讓不少網友忍不住笑翻。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。