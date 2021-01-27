影／部桃醫護接力唱「抗SARS之歌」！稚嫩天籟撫慰台人心

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《衛生福利部桃園醫院》在臉書粉專中指出，「年輕的護理師們，SARS只是她們聽前輩們的故事，無法想像。但，當年的故事正發生在這群年輕女孩的身上。有人被隔離，有人留守醫院。在她們年輕的臉龐沒有恐懼，只有希望」。更表示「為什麼不怕？因為有明確的方向！」，這些醫護們為自己高唱，稚嫩的聲線接力唱出「手牽手-抗SARS之歌」，全民也為他們鼓掌。
《手牽手》是一首抗擊SARS的公益單曲，於2003年5月21日發行。該歌曲最初由音樂人王力宏、陶喆、陳鎮川共同創作，並由86位藝人合唱，但這支MV中所參與的上百名醫護人員，大多數是由桃醫的內科專師、訓練師和護理師們，還有8A病房的護理長與護理師，以及副院長王偉傑、神經內科、心臟科及血腫科的醫生、聯新醫院加護病房、長庚醫院、亞東醫院及大學眼科等年輕的護理師，共同為桃醫打氣加油。
此篇文章一PO出，立刻引起多名網友的留言，紛紛表示「這種時候看到這，真的很很催淚」、「部桃加油！全國醫護加油！」、「辛苦一整年，這一波委屈了，加油」、「謝謝你們！你們是台灣的光，台灣的彩虹，加油！辛苦你們了！」、「謝謝全台醫護人員及防疫專家人員，辛苦了，相信可以渡過難關的，天佑台灣」、「謝謝您們！有您們真好！當年的SARS永遠是台灣的痛、如今希望台灣給部桃更多滿滿的依靠和防禦！」、「您們不是孤軍奮戰，因為有我們，愛您們的臺灣人，我們一起加油」。（編輯：王柏文）