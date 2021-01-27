撘高鐵遇帥哥！閨蜜用「1招」神分享 5千人朝聖：求正面
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 10:46:06
台灣的大眾運輸工具發展日益完善，而許多人都會選擇高鐵來往返不同的城市。近日，就有女網友分享，閨蜜在搭高鐵時豔遇，發現後方座位有一位帥哥，卻因為害羞不敢直視，但太很想跟她分享，最後竟想出奇葩的一招，貼文一出也笑翻一票網友。
原PO在《爆廢1公社》表示，閨蜜當時在搭乘高鐵，突然發現左後方坐了一位帥哥，卻又不敢一直看他，但為了拍照跟她分享，竟想出一招超奇葩的拍照方式，閨蜜拿起自己的透明眼鏡，開始往後瞄準，準確的拍下鏡中反射的帥哥倒影。結果原PO一開始看到時還沒意識到，仔細一看，才驚覺這個同車的男乘客竟然「連反射都覺得很帥」，貼文一出，許多網友也紛紛回應，「笑死，閨蜜也太有才了吧」、「天啊，這樣也行啊」、「你朋友是特務？」、「我以為你要說帥到眼鏡都裂了」、「這招太高明哈哈哈」、「那反射是星際大戰黑武士吧」。另外，其他網友也認為「人帥真好連影子都帥」、「光輪廓就感覺帥了想看本尊呀」、「很像韓國的歐巴」、「剪影真的還不錯欸」、「想看正面照了啦」、「好挺的鼻子…感覺是帥哥」、「用鏡面墨鏡好嗎拜託」、「就以輪廓線來說挺好的」、「跪求正面高清」。（編輯：許智超）