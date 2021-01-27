每次逛寶雅怎都想上廁所？內行抖「真實理由」：擋不住啦
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 10:25:32
台灣的商店類型眾多，有超市、量販店，也有規模小一點的生活百貨，而其中，最為人熟知的時候就是台灣自創品牌的「寶雅」，裡面販售各種生活用品及食物，不少人相當愛逛。不過，就有網友討論「去逛寶雅真的有夠像喝早餐店奶茶」貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「寶雅魔咒真的就跟早餐店奶茶一樣有效，我肚子已經痛一整天，結果去逛寶雅時，才過不到10分鐘，我整個快受不了，超想要上廁所，而且好笑的是，這間寶雅有附設廁所，裝潢還不錯XD」。貼文一出，網友紛紛回應「真的好笑到不行，我都不敢亂逛寶雅XD」、「我也會這樣....真的神奇力量」、「大賣場也會，到底是什麼神奇效果」、「便秘的好幫手就是寶雅」、「只要是賣場我就會」、「難怪會設立廁所，業者也是算聰明」。另外，也有網友透露「因為百思不得其解，後來才知道這是一種精神壓力的反應，面對大型整齊的東西排列，生理會產生反應想廁所」、「看到整齊劃一的商品擺設，就會皆受到廣泛的資訊，容易緊張影響消化功能」、「不只在寶雅，其他賣場都會，看到東西排列整齊就自然會想廁所，完全擋不住啦」。（編輯：張嘉哲）