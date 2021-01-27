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北捷手扶梯「站左側」遭飆罵　美女醫嘆：婦孺沒受到重視

編輯中心/綜合報導

2021-01-27 10:53:32

▲台北捷運古亭站5號出入口的新手扶梯，5日下午正式啟用。（圖／台北捷運提供）
▲不少人在搭乘電扶梯時習慣靠右站立，將左側讓給趕時間的民眾通行。（示意圖／台北捷運提供）
台北捷運早在數年前就取消搭電扶梯要靠右邊站的公告，但還是有許多人維持「靠右站」的舊習慣。知名美女眼科醫師黃宥嘉昨（26）日就在臉書分享個人經驗，搭捷運上站在手扶梯左側時，有位歐吉桑「非要借過」，黃宥嘉不肯，兩人於是當場對罵起來。歐吉桑還氣到阻擋黃宥嘉離開，揚言今天就是槓上了，讓黃宥嘉感嘆「台北市的婦孺沒有受到重視與更安全的對待」。
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▲黃宥嘉認為女生沒必要在搭捷運時化妝。（圖
▲黃宥嘉醫師。（圖 / 翻攝睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）
黃宥嘉還原事情經過，表示自己站在手扶電梯左列，右手牽著家人。有位歐吉桑要借過，黃宥嘉不願讓，於是兩人就吵了起來。最後歐吉桑更阻擋黃宥嘉離開，放話兩人今天槓上了，黃宥嘉也回嗆「你有本事妨礙我自由看看」。黃宥嘉強調，「對一個不懂得禮讓幼小的人，我何必犧牲自己與小孩的交通通行安全讓他呢？這個社會完全本末倒置」。
黃宥嘉進一步指出，「台北市捷運局非但不重視日本早已調查發現手扶電梯，行人用行走方式的事故發生率遠高於站穩由電梯運行，並且因此禁止手扶電梯行走模式。還鄉愿地說希望大家可以互讓？如果趕時間，左列手扶梯沒有人，你願意賭上自己的安全，走，那是你家的事。還真以為每個人都該清出一條道路讓你暢通無阻？沒有就出言恐嚇？」

▲黃宥嘉醫師分享自己在捷運與路人吵架的經過。（圖／翻攝自睛視媳婦
▲黃宥嘉醫師分享自己在捷運與路人吵架的經過。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）
最後黃宥嘉也感慨，有事發生時，男性的保全先生一句話都說不出來，「台北市的婦孺沒有受到重視與更安全的對待」。而網友也紛紛在底下留言回覆說，「真的趕時間就走樓梯不然就提早出門啊，手扶梯本來就不應該用來行走」、「我站左邊也是不讓的」、「積非成是的觀念太根深蒂固了」。
其實台北捷運早已取消搭電扶梯要靠右邊站的公告，而是改宣導「緊握扶手、站穩踏階」，期待行人可以更多地互相尊重。（編輯：倪浩軒）
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