搭捷運手扶梯為何堅持站左邊？乘客喊「8字」神解：秒贏
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 11:01:08
捷運是許多人每天上下班課通勤的交通工具，但在人來人往的捷運站裡，你是否聽說過「搭捷運手扶低時應該站在右側，左側是給趕路的人走的」這種說法？對此，就有網友討論「大家會站在捷運手扶梯的左邊嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「就前幾天出差，去台北坐捷運，早就知道沒有什麼規定站右邊的規定，我搭捷運手扶梯直接站左邊，然後一個女的在那邊説借過，我連理都不理他，因為右邊根本也沒辦法靠過去，趕時間怎麼不走樓梯啊？有人跟我一樣搭捷運手扶梯也站左邊嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「就是我啊！誰管他趕不趕時間啊，捷運都說緊握扶手，站穩踏階了」、「緊握扶手，站穩踏階，神解了謝謝」、「+1只要電扶梯我一定站左邊」、「請態度不卑不亢的說，緊握扶手、站穩踏階，一秒贏了」、「站左邊天經地義，我都會回頭跟後面的他說下次請走樓梯」、「捷運廣播緊握扶手站穩踏階是聽不懂？手扶梯不是拿來走路的」。事實上，捷運手扶梯「右側站立、左側通行」已經是很久以前的宣導，北捷也曾表示，現在宣導一律是「緊握扶手、站穩踏階」，哪邊該站人，哪邊該通行並沒有強制規定，如果有乘客趕時間可以從左邊，如果有人因為右手不便必須站在左側，盼大家也能互相體諒。（編輯：張嘉哲）