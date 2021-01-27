一堆人寧坐公車「不搭捷運」？乘客抖出真實理由：很痛苦
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 11:34:03
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有女網友指出，最近因上班地點變動，在查詢新的通勤路線時，卻猶豫該搭乘公車還是捷運。對此，就引來許多通勤族分享看法。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近因要換到新的辦公室上班，但查詢了一下通勤路線，發現搭乘捷運必須先到忠孝復興站轉車，若搭乘公車就能一班直達，這就讓她猶豫發問「只是怕上班時間會塞車，大家會寧願轉捷運，還是選一班直達的公車呢？」問題曝光後，其中不少人認為若能一班車直達，考量方便當然選擇公車，「一班直達的話會選公車」、「一班到選公車，捷運上上下下很煩，很痛苦欸」、「一班可以選公車，復興出口太多超麻煩」、「公車，一班可以到多方便，忠孝復興轉車真的不想」、「公車，我討厭轉車，尤其是忠孝復興」。
此外，亦有許多通勤族點出搭乘公車的其他優點，「捷運密閉紛爭多，且兵家必爭，動輒得咎，公車好很多」、「公車，可以睡覺」、「公車，喜歡被載跟看風景，不用像捷運一樣要上上下下」、「公車還不錯，可以看風景」。不過，仍有乘客認為捷運不僅快速，且較不用考量車況，不易碰上塞車等問題，「捷運比較好掌控時間，公車有時候變數很大，可能晚來或是塞車就容易遲到」、「捷運，公車真的各種慢」、「有些公車司機開很快又很急，會很暈」。（編輯：陳雅雲）